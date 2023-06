Subbiano, una panchina per due In lizza Benedetti e Guidotti

Ancora vuota la casella allenatore a Subbiano. Nelle ultime settimane si è parlato della possibile conferma di Andrea Benedetti, allenatore che ha condotto i gialloblu alla salvezza passando dai playout, ma anche del possibile arrivo di Alessio Guidotti, ex Torrita, con cui ha vinto il campionato. C’è da capire se - come sembra - resterà anche il direttore sportivo Lucherini. Il Subbiano sembra intenzionato a varare un nuovo progetto tecnico ma per ora bocche cucite in attesa di delineare con maggiori certezze il futuro. La settimana appena aperta potrebbe portare l’ufficialità per mercato, tecnico e rosa.