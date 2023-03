Serie D: la zona salvezza

TERRANUOVA

"Restano ancora 7 partite e 21 punti a disposizione, la classifica è molto stretta e tutto può succedere". Si può perdere una partita, ma non la fiducia. Per Giulio Dema il Terranuova Traiana ha ancora di fronte 7 finali e il team di Calori ce la metterà tutta per rientrare in zona salvezza. Il centrocampista biancorosso è tornato in campo domenica contro l’Orvietana, subentrando a Maloku al 29’ della ripresa. Il giocatore in prestito dall’Arezzo non faceva il suo ingresso sul rettangolo verde dalla partita vinta al Matteini con il Cavallino. "Nel primo tempo – spiega Dema – abbiamo avuto alcune occasioni che potevamo sfruttare meglio, perché siamo stati in grado di dominare. Nella seconda frazione di gioco l’Orvietana è riuscita a fare gol nell’unica occasione che hanno avuto e dopo sono stati abili nel chiudere la retroguardia". Domenica è in programma la trasferta a Bagno di Gavorranno.

In palio altri tre punti in grado di smuovere le acque nei bassifondi della classifica. "Il Follonica Gavorrano – prosegue il giocatore classe 2004 – non ci impensierisce. Siamo riusciti a vincere contro Arezzo, Pianese e Poggibonsi, quindi la quarta della classe non ci spaventa perché finora con le grandi abbiamo dimostrato di saper mettere in campo ottime performance. Le squadre di alta classifica spesso lasciano spazi che le altre non ti concedono, quindi mai dire mai". Il morale nello spogliatoio pare essere sempre alto, nonostante gli esiti altalenanti delle ultime gare. "La cosa fondamentale è non buttarsi giù, come ci ha ricordato tutta la dirigenza in questa settimana, e di continuare a testa alta".

Francesco Tozzi