Serie D, la Volley Arno domina il derby contro Valdarninsieme

Arezzo, 5 novembre 2024 – E’ la Volley Arno ad aggiudicarsi il primo derby della stagione battendo in casa per 3-0 il Valdarninsieme.

Un risultato che proietta Montevarchi nei piani alti della classifica, a quota 9 punti, subito dietro al trio di testa DGA impianti, GS Pallavolo Borgo e Chianti Volley. Sicuramente l’andamento positivo di queste prime partite rappresenta un’ iniezione di fiducia per l’ambiente rossoblu considerando la giovane età della squadra e il rinnovamento operato in questo anno.

Al Palamatteotti infatti si è visto soprattutto la Volley Arno che ha ben amministrato il gioco per tutta la gara, a parte alcune sbavature iniziali, con troppi errori a servizio, che hanno finito per condizionare il primo parziale chiuso 25-23.

Poi la partita ha preso una piega tutta a favore di Montevarchi che si è fatto sentire a muro e prestando maggiore attenzione in ogni reparto, lasciando così poco spazio di manovra alla figlinesi battute 25-12 nel secondo set e 25-17 nel terzo.

Ora la palla passa direttamente all’altro derby in programma domenica 10 novembre, alle ore 18.00, sul campo del Green Volley Levane. Qui la Volley Arno vorrà proseguire il cammino vincente per non perdere posizioni in classifica, dall’altra Levane vorrà mettere nel carniere i primi punti della stagione in un match che già si annuncia caldissimo.