Seconda uscita stagionale della BC Servizi Scuola Basket Arezzo

Arezzo, 16 settembre 2024 – Seconda amichevole per la BC Servizi che sul campo di Ponte San Giovanni ha affrontato il Basket Valdiceppo. Partita con punteggi azzerati ad ogni fine quarto e mini tempino finale di 5 minuti.

Dopo un inizio dove i padroni di casa sono stati bravi a mantenere alte percentuali di realizzazione, nella seconda parte di gara è arrivata la reazione degli amaranto che sono riusciti a giocare con un ritmo più alto sia in attacco che in fase difensiva.

Il commento di coach Fioravanti: "E' stato un buon test contro un avversario di sicuro valore, da rivedere il primo quarto su cui comunque hanno pesato i carichi di lavoro di questi giorni. Nei secondi due quarti sono stati molto diversi dimostrando che stiamo lavorando bene, ovviamente dovremo continuare a lavorare per migliorare ancora ma gli aspetti positivi hanno sicuramente superato quelli negativi.

Quando avremo una migliore condizione saremo sicuramente più incisivi in termini di qualità". Adesso per la BC Servizi due impegni programmati al Palasport Estra per chiudere la preparazione pre campionato, Mercoledi 18 alle 20.30 i ragazzi di coach Fioravanti affronteranno la Dukes Sansepolcro, mentre Sabato 21 alle 17.30 gli amaranto affronteranno la Pallacanestro Palestrina.

Basket Valdiceppo - BC Servizi Scuola Basket Arezzo 89-78 Parziali: 25-15; 23-17; 17-27; 17-19; 7-4 Valdiceppo: Provvidenza 6, Frau, Gauzzi 7, Spesiali ne, Rimolo ne, Meschini 7, Bonucci 10, Corradossi 14, De Grossi, Mozzi 13, Di Toro, Rath, Gonzalez 27. All. Filippetti BC Servizi: Scortica 8, Toia 1, NIca, Iannicelli 6, Buzzone 14, Lemmi 0, Prenga 22, Vagbuzzi , Terrosi 6, Bischetti 15, Kader. All. Fioravanti Ass.Liberto