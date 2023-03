Sansepolcro, bivio serie D Armillei: "Siamo pronti"

SANSEPOLCRO

Domani al Fioroni di Ellera è atteso il grande pubblico e la squadra bianconera di Antonio Armillei è pronta a difendere il primo posto dall’attacco dei perugini distanti tre lunghezze. Con l’allenatore ianconero facciamo il punto, partendo dal portiere Patata. "Sta meglio – dice – e speriamo che sia a disposizione. Anche contro l’Angelana, nell’ultima di campionato, stava benino, per cui ho speranze di averlo nella rosa".

Sulla sfida clou ecco l’analisi del tecnico: "Gran bella squadra l’Ellera, ha signori giocatori, ma il Sansepolcro non è certo da meno. Siamo partiti entrambi con lo stesso obbiettivo, quello di vincere il campionato e il braccio di ferro è arrivato all’epilogo anche se ancora il campionato è lungo".

Cosa teme di più?

"L’Ellera è una squadra forte nata per fare un torneo importante come sta facendo. Quadrata su tutti i reparti, ma certo quello offensivo va tenuto d’occhio. Oltre a Colombi e Polidori, due attaccanti massicci, dispone di una punta veloce come Luparini. Poi ciliegina sulla torta, Peluso che per queste categorie è un top player". Un lato positivo è quello, però, di aver nuovamente riempito il Buitoni.

"Fa enormemente piacere rivedere tanta gente allo stadio, certo che se vinci porti spettatori, questo è vero, ma le persone e tanti giovani stanno ritornando e questo è l’aspetto più positivo". Il Sansepolcro sarà seguito ad Ellera, in primis dai sostenitori che occupano la gradinata del Buitoni, oltre ai pullman e le auto private.

"Siamo molto contenti: i ragazzi della gradinata hanno formato un bel gruppo che ci segue anche in trasferta; sono più che sicuro che si faranno sentire, sportivamente parlando, anche ad Ellera dove vogliamo dare a loro, agli altri sostenitori, alla società e a Sansepolcro una grande soddisfazione".

Fabio Patti