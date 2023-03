Sangio senza Bellini, Dei e Poli Attesi oltre 200 tifosi maremmani

SAN GIOVANNI

Lorenzo Bellini, dopo l’infortunio muscolare che lo ha colpito più di un mese fa, è tornato ad allenarsi ma anche per questa domenica col Grosseto, almeno inizialmente, partirà dalla panchina per poter essere, così, a completa disposizione del mister per la trasferta di Ghivizzano in programma dopo la sosta prevista la prossima settimana. Non saranno sicuramente della partita il terzino del 2005 Dei e il centrocampista Poli, che proprio domani si sottoporrà a un’ecografia di controllo per accertare se potrà, o meno, tornarsi ad allenare a pieno regime. La sfida coi maremmani sarà la numero 60 della storia delle due società; il bilancio dei 59 precedenti di campionato parla di 18 vittorie biancoazzurre, 16 biancorosse e 25 incontri finiti sul nulla di fatto. L’ultima affermazione tra le mura amiche risale addirittura a 20 anni fa, il 7 settembre del 2003 per l’esattezza per 1-0 grazie a una prodezza di Ciccio Baiano che, dalla lunga a distanza, superò con una gran giocata l’estremo difensore, nonché ex di allora, Christian Tosti. In città c’è gran fermento per questa gara, vari gli striscioni che sono stati appesi all’interno del territorio comunale con chiari, ed espliciti, inviti di presenziare domenica allo stadio per star vicino a Rosseti e compagni.

Anche da Grosseto si attende un gran numero di sportivi; patron Lamioni ha messo a disposizione dei propri tifosi, di tasca propria, ben quattro pullman due dei quali sono già stati riempiti e un terzo sta per essere completato. Stando a questi numeri, considerato anche coloro che raggiungeranno il Valdarno con mezzi propri, saranno non meno di 200 i supporter ospiti al seguito. Ricordiamo che per questa partita è stata indetta la giornata biancoazzurra, l’unico che già può sorridere al momento è senza dubbio il cassiere.

Massimo Bagiardi