Promozione: la giornata

AREZZO

Scenderà in campo alle 15 il campionato di Promozione e il programma mette in palio punti importanti. Ecco ad esempio lo scontro di alta classifica tra il Montalcino, scivolato ben lontano dalle posizioni che contano, che dovrà tenere botta contro la capolista Asta attualmente con otto punti di margine sulla seconda. Basta un punto per la matematica promozione in Eccellenza per la formazione senese allenata da Testini, tecnico aretino. L’Asta dopo il passo falso del turno precedente cercherà questo pomeriggio di rimettersi in carreggiata quanto prima e poter finalmente festeggiare. La Sansovino ovviamente sera di poter allungare il duello ma per farlo deve vincere contro il Subbiano.

I gialloblù devono rialzare la testa dopo il passo falso in Coppa Italia che purtroppo si è chiusa solo con un secondo posto. Intanto però c’è un campionato da chiudere in tranquillità restando lontano dalla zona rossa. Non facile il compito contro una Sansovino come questa che può comunque puntare ad annusare i playoff attivando la forbice dal terzo posto. Derby in salsa casentinese a Poppi dove il Casentino Academy alle 15 riceverà il Pratovecchio fanalino di coda del torneo. I gialloverdi vogliono chiudere in crescendo la stagione dopo la salvezza matematica mentre il Pratovecchio deve vincere per evitare l’ultimo posto e ridurre il distacco dalle dirette concorrenti.

Sempre in tema di derby il Lucignano riceverà i torelli del Montagnano. La squadra di Martini si spinge in casa degli amaranto cercando di salire ancora in classifica contro un Lucignano invischiato nei bassifondi della graduatoria del girone D di Promozione. Un turno di riposo per l’Alberoro mentre il Lornano Badesse riceverà il San Quirico in uno scontro diretto in chiave salvezza dove anche il pareggio potrebbe essere un risultato pericoloso. Per il Pienza viaggio in casa del Torrenieri provando a fare bottino pieno per la salvezza, contro una delle formazioni più in forma di questo torneo.

Matteo Marzotti