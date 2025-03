Arezzo, 18 marzo 2025 – Neonati in vasca con l’edizione primaverile del Baby Acquatic’s Day. Domenica 23 marzo, a partire dalle 9.30, il Palazzetto del Nuoto di Arezzo tornerà a ospitare il tradizionale appuntamento gratuito rivolto alla fascia d’età da zero a quattro anni in cui genitori e figli condivideranno un’esperienza comune in vasca in cui scoprire i fondamenti del “baby-nuotare”.

L’iniziativa è promossa dalla Sport Service in sinergia con la Chimera Nuoto e, in vista della prossima stagione estiva, permetterà di rinnovare un evento rivolto ai più piccoli per sviluppare un approccio sereno e sicuro verso l’ambiente acquatico fin dai primi mesi di vita.

Il fondamento didattico del Baby Acquatic’s Day sarà il Metodo Giletto, l’unico metodo italiano scientificamente riconosciuto per l’insegnamento del nuoto in età neonatale che si sviluppa attraverso fasi progressive che comprendono il massaggio prenatatorio, l’adattamento fuori e dentro l’acqua, il richiamo del riflesso d’apnea e dei riflessi natatori degli arti, il galleggiamento, la propulsione in immersione, la risalita in superficie e l’autonomia natatoria.

Tecnici e istruttori della Chimera Nuoto, società affiliata alla “Scuola Nazionale di Educazione Acquatica Infantile” che è impegnata da oltre vent’anni nell’insegnamento del nuoto neonatale, accoglieranno le famiglie al Palazzetto del Nuoto e terranno una lezione della durata di circa mezz’ora con orario diversificato a seconda delle età dove un genitore starà costantemente in piscina con il figlio per vivere insieme le emozioni collegate a questa esperienza.

L’attività sarà accompagnata da un costante sottofondo musicale e permetterà di perseguire benefici certificati per la crescita del bambino per rafforzare la sicurezza, prevenire l’annegamento, stimolare l’appetito e il sonno, accelerare lo sviluppo del cervello e del linguaggio, rinforzare il cuore e favorire il rilassamento.

Per iscrizioni o prenotazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Palazzetto del Nuoto o inviare una mail a [email protected].