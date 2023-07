Lorenzo Amatucci, il talento di Castelnuovo pronto a conquistare l'Europa con l'Italia U19

di Andrea Lorentini

A Castelnuovo sono già nuovamente in fibrillazione. E c’è da scommettere che questa sera, alle 18, nella frazione di Subbiano e nell’intero comune basso casentinese saranno tutti davanti alla televisione e tifare ancora una volta il proprio campioncino con indosso la maglia della nazionale. Torna, infatti, in campo l’Italia under 19 nell’europeo di categoria, ma sopratutto toccherà nuovamente a Lorenzo Amatucci, pronto a guidare ancora da leader il centrocampo degli azzurrini.

I ragazzi di Bollini affrontano il Portogallo nella seconda gara del girone eliminatorio (diretta su Rai1) dopo aver battuto nettamente Malta (4-0) nella partita d’esordio. Lorenzo è stato uno dei protagonisti nel debutto vincente mostrando anche a livello internazionale tutto il suo talento. Di sicuro stasera davanti al televisore ci saranno mamma Barbara e babbo Daniele, e non saranno da soli. Non capita spesso di vedere un figlio in Nazionale nè di vederlo in diretta Rai, in pratica in eurovisione.

Proprio da babbo Daniele, bomber del Capolona a fine anni Novanta, che Lorenzo ha preso la passione per il pallone. Centrocampista, classe 2004 è partito da Castelnuovo ed è approdato alla Fiorentina dove nell’ultima stagione è stato uno dei punti di forza della formazione Primavera viola allenata da Aquilani che adesso lo vorrebbe con sé al Pisa in serie B.

Nell’utima stagione ha meritato anche la prima convocazione i prima squadra in occasione di Fiorentina-Monza. Amatucci è nel giro delle nazionali giovanili già da qualche tempo.

Il club gigliato crede tanto in lui al punto che qualche mese fa gli ha fatto firmare il primo contratto professionistico fino al 2025 con un’opzione per un altro anno.

Una notizia accolta con grande entusiasmo, proprio, a Subbiano dove è presente il "Giano Viola", importante club di sostenitori della Fiorentina. In una recente intervista Lorenzo aveva rivelato che anche i nonni tifano viola.

Tra gli addetti ai lavori il 19enne centrocampista aretino è considerato tra i giovani più promettenti del calcio italiano.

Possiede un ottimo dinamismo, ha un buon tiro dalla distanza ed è in grado di adattarsi in più posizioni del campo. Bravo sui calci piazzati. Ha una personalità ed un carisma difficile da trovare nei ragazzi della sua età. Si contraddistingue per il piede educato ed un’ottima visione di gioco, che non fa mancare però una buona copertura difensiva. Il prototipo del centrocampista moderno.

Ha già incantato Firenze, è pronto a conquistare anche l’Europa. Il futuro è suo, intanto il presente è un sogno azzurro da vivere fino in fondo.