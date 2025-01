L’Accademia Karate Casentino festeggia cinque titoli italiani Aics

Arezzo, 14 gennaio 2025 – Cinque titoli italiani per l’Accademia Karate Casentino. La società con sede a Rassina ha aperto il nuovo anno con la partecipazione al campionato nazionale Aics di Calenzano dove, con tredici atlete e atleti impegnati in diverse categorie del Kumite - Combattimento, ha festeggiato un totale di sette medaglie che sono valse l’ottavo posto nella classifica tra sessantuno squadre di tutta la penisola.

Il bilancio complessivo dell’Accademia Karate Casentino ha registrato cinque ori e due argenti, con i maestri Luca Boldrini e Filippo Oretti che hanno dunque colto ottime indicazioni dalla gara inaugurale del 2025. Tra le protagoniste dei campionati italiani è rientrata Anna Simoni che è riuscita a mettersi al collo ben due medaglie, prima trionfando nei +68kg Cadette e poi meritando l’argento nei +74kg Juniores.

Una positiva conferma è arrivata da Laura Abenante che, dopo un 2024 ricco di soddisfazioni in ambito nazionale e internazionale, ha iniziato la nuova stagione con l’oro nei 50kg Seniores, mentre Sonia Nocentini e Lara Piantini hanno vinto il titolo tricolore rispettivamente nei 53kg Juniores e nei 61kg Cadette.

Il quinto oro è stato festeggiato da Elisa Liguri che, già campionessa italiana Fijlkam nel 2019 tra le Cadette, ha vissuto le emozioni di tornare sul tatami e di risultare la migliore nei +68kg Seniores, infine l’ultima medaglia porta la firma di Filippo Organelli che ha meritato l’argento nei 57kg Cadetti.

La squadra dell’Accademia Karate Casentino ha registrato buone prove anche con Sofia Dalla Ragione che ha sfiorato il podio dopo una maratona di quattro incontri, Pietro Falsetti, Gregorio Galli e Alice Lorenzini, poi a completare la trasferta è stato l’esordio agonistico tra gli Esordienti di Francesco Falsetti e Gabriele Marconi.

La delegazione casentinese è stata arricchita dal ritorno in gara di Marco Pastorini che ha nuovamente combattuto dopo un’assenza dalle competizioni di quasi sei anni.

Il campionato nazionale ha arricchito un avvio di anno di particolare dinamismo per l’Accademia Karate Casentino che, tra la palestra di Rassina e la Body House di Bibbiena, ha ripreso le attività con i bambini e le bambine del settore giovanile a cui viene proposto un percorso ludico-motorio dove l’arte marziale è uno strumento per sviluppare le diverse capacità fisiche quali equilibrio, coordinazione, velocità, reattività e destrezza. I nuovi iscritti a partire dai cinque anni avranno diritto a una settimana di prova gratuita.

«Il campionato nazionale Aics - commenta Oretti, - ha permesso di tornare sul tatami e di rompere il ghiaccio in vista dei più importanti appuntamenti della nuova stagione. I nostri tredici atleti si sono comportati benissimo e sono usciti a testa alta: non potevamo iniziare il 2025 in modo migliore».