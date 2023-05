La Scalata al Castello brinda alle nozze d’oro

AREZZO

Una corsa lunga 50 anni. Quella di domenica 28 maggio nel cuore di Arezzo sarà un’edizione speciale della Scalata al Castello, classica di podismo nata nel 1973. La macchina organizzativa dell’Up Policiano, con in testa Fabio Sinatti, coadiuvato dai fratelli e da preziosi collaboratori, è in azione da tempo. Sarà una giornata intensa che comincerà la mattina con la corsa per amatori sul tracciato lungo le strade cittadine: partenza da via Crispi, arrivo in via Roma dopo un percorso di 10 chilometri. Nel pomeriggio la presenza di vincitori o protagonisti del passato come Leone, La Rosa, De Madonna, Magnani, Vaiani Lisi, Maria Guida, Laura Fogli, Gloria Marconi. Alle 16,20 gare del settore giovanile, alle 17,15 spettacoli vari, poi i due appuntamenti più attesi, in circuito, sempre con partenza e arrivo in via Roma. Alle 18 scatterà la corsa femminile sulla distanza di 5 chilometri. Alle 18,30 la gara maschile, prevista sui 10 chilometri. In campo maschile attesi i keniani Isaac Kipkemboi Too primo l’anno scorso, e in questo 2023 vincitore della mezza maratona di Piacenza, Ishmael Kalale, che ha conquistato il Castello due volte, nel 2018 e 2019 e Castor Mogeni. Tra gli italiani l’inossidabile Daniele Meucci, ultimo italiano a imporsi nella Scalata al Castello nel 2008. Tra le ragazze la keniana Morine Michira, prima a Piacenza, l’etiope Betselot Tadesse e le azzurre Rebecca Lonedo e Giovanna Selva.