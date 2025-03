La Ginnastica Petrarca vola alle finali nazionali del Campionato di Squadra Allieve

Arezzo, 24 marzo 2025 – La Ginnastica Petrarca sul podio del Campionato di Squadra Allieve - Gold2 di ritmica. La seconda e ultima prova della manifestazione regionale ha visto la società aretina scendere in pedana a Montemurlo con Viola Pasqui, Aurora Serafieri e Sveva Trojanis che, insieme a Letizia Sandroni, sono riuscite a emergere dal confronto con coetanee di tutta la Toscana.

La somma dei punteggi ottenuti nei diversi esercizi è valsa il secondo posto nella classifica di giornata e il secondo posto in assoluto nella classifica del campionato alle spalle della sola Motto di Viareggio, con una posizione che ha permesso di centrare l’obiettivo della qualificazione per le finali del campionato italiano in programma da venerdì 25 a domenica 27 aprile a Padova.

La squadra della Ginnastica Petrarca, allenata da Francesca Lapi e Benedetta Moroni, è emersa soprattutto nella prestazione collettiva al corpo libero con un ottimo esercizio che ha meritato il miglior punteggio tra tutte le formazioni presenti.

Particolarmente positiva è risultata anche la prova di Serafieri che ha ben figurato individualmente con il cerchio, poi a chiudere la gara è stata l’esibizione in trio con le palle che ha permesso di blindare la piazza d’onore nel campionato e di rientrare nel ristretto novero di squadre da tutta la penisola che potranno ritrovarsi in Veneto per competere per il titolo italiano.

«Ci congratuliamo con le nostre giovani ginnaste - commenta Moroni, - per le buone prestazioni in entrambe le prove regionali che, frutto del lavoro quotidiano in palestra, hanno permesso di centrare un ottimo secondo posto nel Campionato di Squadra delle Allieve.

Ora vivremo le forti emozioni di rappresentare la nostra società e la città di Arezzo nelle finali nazionali che riuniranno le migliori formazioni italiane per assegnare il titolo tricolore: l’obiettivo, nel prossimo mese, sarà di lavorare per un ulteriore miglioramento degli esercizi e per farci trovare pronte anche in un palcoscenico tanto prestigioso».