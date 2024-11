La Ginnastica Petrarca è quinta al campionato Italiano allievi di artistica maschile

Arezzo, 13 novembre 2024 – Un quinto posto nazionale per la Ginnastica Petrarca alle finali del Campionato Italiano a Squadre di artistica maschile.

Il prestigioso traguardo è stato raggiunto da Alessandro Ferrini e Cristian Materazzi che, nati nel 2015 e impegnati nella categoria Allievi Gold3, hanno gareggiato con coetanei dell’intera penisola in un programma completo tra tutti gli esercizi della disciplina, dimostrando la tecnica e il carattere per piazzarsi ai piani alti della classifica.

Il cammino dei due ginnasti, allenati da Anna Piazza e Jacopo Pineschi, aveva trovato le prime soddisfazioni con la vittoria nell’ultima prova del campionato regionale che aveva aperto le porte per accedere alla fase nazionale e per poter così rientrare nella ristretta cerchia di venticinque squadre in corsa per il tricolore.

La gara, andata in scena a Fermo, ha subito regalato soddisfazioni alla Ginnastica Petrarca con il quinto posto provvisorio nella prova di qualificazione e con la conquista del pass per la finalissima assoluta tra le migliori dodici d’Italia dove Ferrini e Materazzi si sono alternati tra corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra.

I voti della giuria hanno ribadito il quinto posto, consolidando così la squadra petrarchina tra le realtà maggiormente promettenti nel panorama dell’artistica giovanile tricolore. Questo risultato segue il quarto posto nazionale conquistato da Aurora Serafieri del 2014 nelle finali del Campionato Italiano Allieve di ritmica, con la Ginnastica Petrarca che, in pochi giorni, è riuscita a dimostrare la capacità di eccellere con i propri agonisti in diverse specialità sia in campo maschile che femminile.

«L’ottimo finale di stagione - commenta Simone Rossi, presidente della Ginnastica Petrarca, - sta certificando la qualità del nostro modello sportivo, con tanti giovani ginnasti che stanno rientrando tra i migliori nelle loro fasce d’età.

Nel solo mese di novembre, infatti, abbiamo festeggiato un quarto posto nazionale nella ritmica e un quinto posto nazionale nell’artistica maschile, in attesa di tornare in pedana da venerdì 15 a domenica 17 novembre per le finali dei Campionati Italiani Individuali delle categorie Junior e Senior di artistica maschile dove saremo presenti con un numeroso gruppo di atleti.

Tutto questo è possibile in virtù dell’organizzazione della società, della professionalità del lavoro dei tecnici e dell’impegno dei nostri atleti e delle nostre atlete che sono oggi capaci di competere nelle più importanti manifestazioni nazionali e di tenere alto il nome della ginnastica aretina».