Il Tennis Giotto vince 6-0 a Roma al debutto in serie A2

Arezzo, 2 ottobre 2023 – Il Tennis Giotto ha debuttato in serie A2 con un convincente successo per 6-0. La sfida inaugurale del campionato ha visto il circolo aretino impegnato sui campi del Ferratella Sporting Club di Roma dove, sostenuto da un numeroso seguito di soci e di tifosi, è riuscito a imporsi in tutti gli incontri disputati in singolo e in doppio.

La squadra schierata nella capitale da capitan Alessandro Caneschi ha fatto affidamento esclusivamente sul gruppo di atleti che, nel 2022, era riuscito a conquistare la promozione dalla B1 e che ha subito dimostrato la propria preparazione anche nel secondo più importante campionato nazionale.

Il protagonista del primo match è stato Filippo Alberti che ha centrato il primo punto con i punteggi di 6-0 e 6-1, poi con gli stessi risultati sono arrivate anche le vittorie di Stefano Baldoni e di Guelfo Baldovinetti.

L’ultimo successo nel singolo è stato merito di Andrea Pecorella al termine di un incontro combattuto dove ha perso il primo set per 3-6, ha pareggiato i conti nel secondo set per 6-4 e infine si è imposto al terzo set per 7-5. La pratica contro il Ferratella Sporting Club è stata poi archiviata con due combattuti doppi risolti al terzo set dove le coppie formate da Baldoni con Alessio Bulletti e da Baldovinetti con Alberti hanno fissato il punteggio sul 6-0 finale.

I riflettori saranno ora orientati verso domenica 8 ottobre quando il Tennis Giotto vivrà il primo turno in casa sui campi di via Divisione Garibaldi contro il Tc Genova 1893 che si è imposto per 5-1 sul Ronchiverdi di Torino, con gli incontri che prenderanno il via dalle 10.00 con ingresso gratuito.

Le soddisfazioni del Tennis Giotto sono arrivate anche dai più giovani agonisti del settore giovanile, con tre ragazzi del 2013 che sono rientrati nella ristretta cerchia dei migliori atleti qualificati per le fasi finali dei Campionati Regionali Under10 a Pistoia.

Francesco Vannelli e Vittoria Milesi sono entrambi riusciti a ottenere una doppia semifinale sia nel singolo che nel doppio, poi nel doppio maschile era presente anche Edordo Del Tongo che ha giocato insieme a Vannelli.

Questi risultati danno seguito al bel percorso vissuto anche nei Campionati Regionali a Squadre dove l’Under10 del Tennis Giotto formata da Milesi, Vannelli, Del Tongo, Alberto Gori, Ludovica Gori e Adele Panichi si era piazzata al terzo posto e aveva meritato l’accesso alla fase interregionale di macroarea, con i giovani tennisti in rosa che avevano così potuto vivere le emozioni delle prime esperienze di spessore nazionale.