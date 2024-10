Il “Pegaso per lo Sport” a Gabriele Gambini per i risultati del 2024

Arezzo, 29 ottobre 2024 – Il “Pegaso per lo Sport” a Gabriele Gambini per i risultati raggiunti nel 2024 con la Chimera Nuoto. Il nuotatore aretino, nato nel 2005, è rientrato le eccellenze sportive toscane che saranno premiate alle 16.00 di mercoledì 30 ottobre a Palazzo Pucci a Firenze dal presidente della Regione Eugenio Giani nel corso di una cerimonia volta a rendere omaggio a squadre, atleti e paratleti che nell’ultimo anno sono emersi come testimonial di talento o di valori.

Costituito nel 1996, il “Pegaso per lo Sport” è il più importante riconoscimento conferito dalla Regione Toscana insieme al Coni Toscana e va a rappresentare il giusto coronamento di una stagione storica per Gambini e per la stessa società aretina impegnata al Palazzetto del Nuoto.

L’atleta della Chimera Nuoto, infatti, aveva iniziato il 2024 con la vittoria di due medaglie d’oro nei 200 stile libero e nei 400 stile libero ai Criteria Nazionali Giovanili, la manifestazione di Riccione valida come campionato italiano invernale.

Il suo cammino è stato poi arricchito da ben sette titoli regionali nei campionati toscani invernali ed estivi, trovando infine la definitiva consacrazione ai Campionati Italiani Cadetti al Foro Italico di Roma con la conquista di un oro nei 200 stile libero, di un argento nei 400 stile libero e di un bronzo nei 200 misti, riuscendo a chiudere la più importante manifestazione giovanile della stagione con ben tre medaglie al collo su un totale di quattro gare disputate.

Questo traguardo assume ancor più rilievo considerando che Gambini era alla prima stagione nella categoria Cadetti e che, di conseguenza, ha mostrato tecnica e carattere per imporsi anche su avversari più grandi di un anno.

«Questi risultati - commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto e già allenatore di Gambini, - resteranno impressi nella storia della nostra società e dello sport aretino, e riceveranno ora la giusta valorizzazione istituzionale, con il conferimento del massimo riconoscimento regionale del “Pegaso per lo Sport”.

I nostri complimenti vanno a Gambini per la crescita, l’impegno, i sacrifici e la passione dimostrati con noi fin dalla scuola nuoto, mentre un ringraziamento particolare va ai tecnici Marco Licastro, Adriano Pacifici e Mattia Esposito per il percorso di preparazione e di allenamento che ha fatto affidamento anche sulla sinergia tra più professionisti tra cui il fisioterapista Emanuele Cherubini e i preparatori atletici Matteo Cetarini e Luca Ricciarini».