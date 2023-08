Il minibasket della Sba torna sul parquet per la nuova stagione

Arezzo, 29 agosto 2023 – Gioco e divertimento: tutto è pronto per la ripartenza delle attività giovanili della Scuola Basket Arezzo.

L’avvio della stagione del settore minibasket Nova Verta è fissato per lunedì 4 settembre quando il parquet del palasport Estra “Mario d’Agata” tornerà ad animarsi con l’entusiasmo di tanti bambini e bambine nati tra il 2012 e il 2019.

Il primo periodo di allenamenti sarà caratterizzato dal ritrovo di tutti i gruppi divisi nelle diverse fasce d’età e, soprattutto, dall’accoglienza dei nuovi cestisti che avranno l’occasione di scoprire la disciplina attraverso quattro lezioni gratuite di prova.

Questi appuntamenti permetteranno di vivere le emozioni dei primi canestri e dei primi passi sul parquet, accompagnati da uno staff tecnico qualificato che riunisce alcuni dei migliori istruttori della Sba e che è stato ulteriormente consolidato dagli innesti di Adriano Alfieri e Jacopo Vignaroli, oltre che dal contributo di Marco Evangelisti (allenatore della prima squadra di serie B).

Il gruppo di allenatori del minibasket maschile e femminile, nuovamente coordinato da Roberta Bindi, farà poi affidamento su Stefano Biancucci, Paolo Bruschi, Franco Guccione, Lorenzo Guccione, Mirko Pasquinuzzi, Erika Picchi, Michele Roggi e Alessandro Stocchi, oltre che sul preparatore atletico Giosuè Cabitta.

L’attività sarà orientata ad appassionare alla pallacanestro in una dimensione ludica e non agonistica che, incentrata sul gioco e sul divertimento, è volta a sviluppare tutte le diverse capacità fisiche e motorie del bambino tra percorsi, esercizi e minipartite.

L’unico requisito per partecipare agli allenamenti di prova è rappresentato dal possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (per chi è nato tra il 2013 e il 2019) o del certificato alla pratica sportiva agonistica (per i nati nel 2012); per avere informazioni su corsi e orari in relazione alle fasce d’età è possibile visitare il sito www.sba- arezzo.it o contattare la segreteria allo 0575/299.719 o al 388/78.28.714.