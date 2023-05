Gol e solidarietà per la Romagna

Nel recupero del penultimo turno del campionato di serie B, disputato martedì pomeriggio, l’Arezzo femminile si è congedata dal pubblico del Comunale con un pareggio (1-1) contro il Ravenna. Le ospiti erano passate in vantaggio con un rigore di Mariani alla mezz’ora della ripresa, ma le amaranto hanno acciuffato il pari in extremis con un tocco sottoporta di Gnisci. Più che il risultato, però, ininfluente per la classifica, è stata degna di nota l’adesione dell’Acf Arezzo all’iniziativa benefica promossa dal Ravenna. La società amaranto ha infatti acquistato per tutta la squadra delle magliette speciali il cui ricavato sarà donato alla squadra locale del Godo Baseball, il cui impianto è stato distrutto dall’alluvione. Non finisce qui però la solidarietà della società di Massimo Anselmi, che infatti sarà ospite, martedì 30 maggio alle 20.30, della cena di beneficenza organizzata da Casa Thevenin al Cas di Agazzi. Nell’occasione, sarà premiata la Primavera dell’Acf Arezzo per la vittoria del campionato e la promozione in Primavera 1. Sarà presente anche una delegazione della prima squadra amaranto.