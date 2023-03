Firicano promuove la Sangio "Questa è la strada giusta"

SAN GIOVANNI

"E’ stata una partita con eventi davvero singolari. Li avete visti tutti, come il rigore dubbio concesso al Grosseto – esordisce l’allenatore del Marzocco Aldo Firicano – Alla fine il punto però può anche andare bene, poiché ci fa compiere un ulteriore passo verso la vicinissima salvezza, nostro obiettivo finale". Il tecnico aggiunge: "Però qualche rimpianto c’è per la mancata vittoria, ma il rigore sbagliato prima e poi l’espulsione di Vanni, ci hanno pesantemente messo in difficoltà. Nel finale in dieci abbiamo subito e anche rischiato il peggio". E prosegue : "Nel primo tempo, con tante occasioni da gol, la partita era stata giocata meglio da noi. Poi le cose sono cambiate. Questa sfida ha mantenuto le premesse di una gara pazza, nervosa ed anche spezzettata, con tanti episodi di varia natura. E allora abbiamo avuto qualche difficoltà, e scelte dubbie, come il loro rigore da rivedere".

Firicano aggiunge: "In dieci speravo di poter gestire il vantaggio di 1-0, però abbiamo diretto male una palla di fondo campo e loro sono stati bravi a fare gol. E quindi la partita ha preso la strada del pari, che a questo punto accettiamo di buon grado, visti anche i risultati delle altre squadre rivali. Andiamo avanti con fiducia, la squadra è in ottima condizione. Sottolineo che ci sono stati anche errori di valutazione. Così è avvenuto. Questo è anche il bello del gioco del calcio. Comunque, un punto ci consente di tenere la posizione di classifica che è molto buona. Qualche errore – specifica l’allenatore della Sangiovannese – l’abbiamo commesso, ma io sono molto soddisfatto del comportamento della squadra, che ha dei grandi valori. La sosta di domenica prossima ci sarà utile per il pieno recupero di alcuni giocatori, Bellini compreso". Firicano conclude: "Da buon capitano di mare, visto che abbiamo navigato in acque agitate, dico che questo pareggio lo accettiamo di buon grado".

Giorgio Grassi