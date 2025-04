Due podi per la Ginnastica Petrarca al campionato interregionale di artistica

Arezzo, 29 aprile 2025 – Un doppio, prestigioso, piazzamento per la Ginnastica Petrarca al campionato interregionale di artistica maschile.

La società aretina è scesa in pedana con due atleti nella Zona Tecnica Gold che, nella pavese Mortara, ha visto sfidarsi i migliori ginnasti emersi dalle precedenti fasi regionali che si sono confrontati in un programma completo di gara per arrivare ad assegnare i pass per le finali nazionali.

Il risultato è particolarmente entusiasmante con Giacomo Borri che è riuscito nell’impresa di laurearsi campione interregionale e con Giulio Bartalini che ha meritato la medaglia d’argento, con la Ginnastica Petrarca che ha così festeggiato in entrambi i casi la qualificazione per il campionato italiano in calendario domenica 25 maggio a Montevarchi.

Il primo posto di Borri, ginnasta nato nel 2016, è frutto di una condotta di gara pulita e impeccabile in tutti i diversi esercizi a corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra, ottenendo il miglior punteggio assegnato dalla giuria tra gli Allievi 1^ Fascia.

Questo piazzamento configura un significativo miglioramento rispetto al quarto posto ottenuto ai campionati regionali, a testimonianza della bontà del percorso di preparazione impostato insieme ai tecnici Jacopo Pineschi e Anna Piazza.

Una positiva conferma, inoltre, è arrivata con Bartalini del 2012 che ha conquistato il secondo gradino del podio tra gli Allievi 5^ Fascia e che ha così dato seguito a un percorso con cui ormai da molte stagioni è ai vertici dell’artistica maschile giovanile.

A testimoniarlo è la recente convocazione all’Allenamento Collegiale che, a Milano, ha riunito i migliori ginnasti d’Italia nati nel biennio 2011-2012 per costituire il gruppo della nazionale Under15. «Siamo orgogliosi di questi straordinari risultati - commenta il presidente Simone Rossi, - che premiano l’impegno dei ragazzi e del nostro staff tecnico.

Ora guardiamo con fiducia e ottimismo alle finali nazionali, certi di poter essere ancora protagonisti».