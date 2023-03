Domenica l'Amen SBA sarà impegnata nel fortino della capolista Prato

Cosimo Pelucchini della Scuola Basket Arezzo

Arezzo, 24 marzo 2023 – Domenica alle 18 l'Amen Scuola Basket Arezzo giocherà l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold alla Palestra Toscanini di Prato, vero e proprio fortino della Sibe Gruppo AF attuale capolista del girone e lanciata verso la promozione in Serie B.

Prato e Arezzo si presentano a questo incontro forti di tre successi consecutivi, coach Pinelli ha forgiato negli ultimi anni una squadra molto solida che con gli innesti di Salvadori e Mascagni ha fatto il definitivo salto di qualità proponendosi meritatamente al primo posto della classifica.

Top scorer della Sibe è Magni giocatore che ha sempre creato notevoli grattacapi alla difesa amaranto che viaggia ad oltre 16 punti di media a partita, inoltre Prato è seconda per punti subiti nelle gare casalinghe dove tiene gli avversari sotto i 67 punti realizzati.

Il recupero di Fornara anche se non al meglio della condizione potrà essere una arma in più per coach Evangelisti per questa attesa sfida programmata per domenica alle 18 a Prato.

Il resto del weekend amaranto, vede l'anticipo Venerdi per gli Under 13 Trail Blazers contro Valdambra, palla a due alle 18.45 al Palasport Estra, poi sabato trasferta a Firenze sponda Legnaia per la Tencoil Under 17 Silver A, mentre il clou sarà ad Arezzo alle ore 18 quando la Rosini Impianti Under 15 Silver di coach Vezzosi darà l'assalto al primo posto contro la Dukes Sansepolcro. Domenica mattina al Palasport Estra la Galv-Ar Under 14 di coach Pasquinuzzi attende la visita diel BC Lucca, mentre nel pomeriggio prima di ritorno della seconda fase per l'Under 15 Femminile che ospita San Miniato ed a seguire la CHimet Under 17 Silver B sfiderà Baloncesto Firenze. Come sempre sarà l'Amen Under 19 Gold a chiudere gli impegni delle giovanili Lunedi contro Prato Basket Giovane in trasferta.

Nel weekend spazio anche al Minibasket Nova Verta con le sfide casalinghe delle Esordienti Femminili contro Pontedera, delle due squadre Aquilotti 2012 rispettivamente contro Castelfiorentino e San Casciano. Domenica lunga trasferta a Grosseto per gli Esordienti Maschili.