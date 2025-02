Domani contro Oleggio inizia la seconda fase per la BC Servizi Arezzo

Arezzo, 18 febbraio 2025 – Mercoledì 19 Febbraio alle 20.30 la BC Servizi Arezzo esordirà nella Poule Promozione contro l'Oleggio Magic Basket squadra che ha chiuso la prima fase al primo posto del girone piemontese-lombardo con ben 40 punti sui 44 disponibili ed è in serie utile da ben 19 partite.

Sulla panchina di Oleggio siede l'aretino Michele Catalani attuale responsabile tecnico del settore giovanile dell'Olimpia Milano, la squadra lombarda attorno all'ex Mens Sana Pilotti e a De Ros, schiera tanti giovani di primissima fascia non solo a livello italiano ma anche europeo che nella scorsa stagione hanno conquistato lo scudetto Under 19.

Per la BC Servizi sarà una gara particolarmente impegnativa ma allo stesso tempo molto stimolante potersi confrontare con avversari di questo livello, appuntamento dunque al Palasport Umberto Re di Boffalora Ticino (MI) casa di di Oleggio per la prima uscita della SBA di coach Fioravanti con palla a due fissata per Mercoledi alle 20.30.