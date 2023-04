"Cicogna Amaranto" Regalo in farmacia per i nuovi nati

È l’anno del centenario e l’Arezzo intende celebrarlo nel migliore dei modi. Oltre all’obiettivo promozione sul campo, la società amaranto, insieme al comitato del centenario formato da componenti di Orgoglio Amaranto, Comune di Arezzo e Museo Amaranto, sta mettendo in atto una serie di iniziative: la prima è la cosiddetta "Cicogna Amaranto", in stretta collaborazione con l’Associazione delle farmacie comunali di Arezzo che quest’anno festeggia anch’essa un’importante ricorrenza, quella dei sessant’anni dalla fondazione. Il progetto consiste in un kit regalo rivolto alle famiglie con bambini o bambine nati nell’intero 2023: dal prossimo lunedì 17 aprile basterà recarsi alle farmacie comunali 1 (Campo di Marte), 3 (via Giotto) e 4 (via Fiorentina) con un certificato di nascita per ricevere il regalo, che consiste in un magliettina realizzata dalla Ss Arezzo e da una serie di prodotti per l’infanzia messi a disposizione dalle farmacie, come ha spiegato il presidente delle farmacie comunali Francesco Francini durante la conferenza stampa di presentazione, cui hanno partecipato anche l’amministratore delegato dell’Arezzo Sabatino Selvaggio e l’assessore allo sport Federico Scapecchi. Quest’ultimo ha commentato così l’inizio del progetto: "Ben venga un’iniziativa di questo genere che crea senso di appartenenza, partendo dai neonati e dalle loro famiglie che possono così sentirsi parte di una comunità".

Luca Amorosi