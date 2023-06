Ciclismo Il 6 c’è la corsa di San Giovanni

Sarà anticipato a martedì 6 giugno il trofeo Città di San Giovanni Valdarno. La gara è riservata ai dilettanti Under 23 ed Élite: in passato l’hanno vinta Alessandro Petacchi e Daniele Bennati. Gli iscritti a oggi sono 185, ma c’è tempo ancora un paio di giorni: da quest’anno non possono partire più di 200 corridori. Il percorso è stato variato, con un finale difficile per i cinque passaggi alle Casacce, due chilometri di salita, con picchi negli ultimi 300 metri con pendenza di quasi il trenta per cento. Il percorso è formato da due circuiti, il primo per Meleto Valdarno da ripetere tre volte, per un totale di km 65 in cui sono inserite le salite della Montanina, Bomba e Neri, l’altro cinque giri di km 84,500, con la salita durissima delle Casacce. Totale km 149,500. La partenza dal Palazzo d’Arnolfo nel Corso Italia alle ore 14, dove è anche fissato l’ordine d’arrivo, previsto dopo le ore 17,30. Già i primi dei cinque giri potranno causare una forte selezione, in considerazione anche delle salite dei tre giri più brevi.

