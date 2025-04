Capolona e Subbiano: il galà dello sport delle società dilettantistiche sportive e degli atleti del territorio

Arezzo, 14 aprile 2025 – Mercoledì 16 aprile per Subbiano e Capolona è il giorno del Galà dello Sport, una festa con tanti riconoscimenti, che si terrà nei locali della Proloco di Subbiano e che hanno voluto le due Amministrazioni comunali insieme, quella di Subbiano, con il Sindaco Ilaria Mattesini, e quella di Capolona, con il Sindaco Mario Francesconi, e al quale parteciperà Francesco Graziani, campione del mondo di calcio 1982, e con un videomessaggio Niccolo' Campriani, campione Olimpico 2016 che oggi fa parte del comitato olimpico e paraolimpiadi 2028, con l’abitazione a Santa Mama.

Ventitre società e sessantasei gli atleti che riceveranno un riconoscimento che vuole essere un “Grazie”. Ilaria Mattesini, Sindaco di Subbiano: “Lo sport ha un ruolo importantissimo nella vita di una comunità, perché contribuisce alla formazione personale di chi lo pratica.

Con fatica, ma con tanta passione, le società sportive del nostro territorio da sempre riescono ad offrire luoghi di benessere e di socializzazione, luoghi di crescita e di espressione delle proprie capacità, ed è per questo che a loro va il ringraziamento delle Amministrazioni comunali.

È dal lavoro di società sane e dalla passione trasmessa che ragazzi e ragazze possono ambire a crescere nello sport e raggiungere livelli più alti; ci sono molti ragazzi che seguono i propri sogni raggiungendo traguardi importanti.”

Mario Francesconi, Sindaco di Capolona: Un riconoscimento alle tante società dei nostri territori che abbiamo voluto omaggiare insiene al Comune di Subbiano, perché le società dei nostri territori non sono legate ad un confine e coinvolgono indistintamente bambini, ragazzi, giovani e adulti di uno e dell’altro territorio.

Lo sport fa crescere un territorio perché fa crescere gli uomini e le donne del domani, li coinvolge in una vita sana, in una socializzazione e nel vivere insieme, fa comprendere come uno è necessario all’altro per raggiungere un obbiettivo, fa capire loro che per ottenere un risultato occorre impegnarsi.”

Un Galà nel quale le due Amministrazioni Comunali con il Coni, consegneranno un riconoscimento, che vuole essere un ringraziamento, a tutte le ASD e Federazioni iscritte nell'albo dei due territori che operano nel solo settore dello sport, a coloro che in questo territorio sono nati e che si sono distinti raggiungendo traguardi importanti, a coloro che sono stati segnalati dalle associazioni, quindi consegna di tanti riconoscimenti, anche se diversi tra loro, ma che mostrano un territorio sportivamente attivo.

Un Galà che è stato preceduto da un incontro che si è svolto a Capolona , nei locali della Proloco il Ponte, di Formazione per dirigenti di A.S.D. sulla riforma dello sport tenuto dal dott. Roberto Bresci, vice presidente della scuola regionale del Coni, organizzato dal delegato provinciale del Coni, Alberto Melis, che ha mostrato una buona preparazione in questo argomento dei presenti, frutto di una volontà di conoscere per lavorare meglio.

"Molto interessante" ha commentato l'assessore allo sport del Comune di Subbiano, Laura Moneti, presente insieme al vicesindaco di Capolona Gianluca Norcini"sono venute fuori domande interessanti e risposte molto esaurienti, un dibattito dinamico e costruttivi, sul tema della riforma dello sport e della figura del lavoratore sportivo.

“L’assessore Moneti del Comune di Subbiano ha poi continuato” Per noi è importante questo momento sia formativo che del Galà , dedicato alle società sportive, per poter avviare anche un importante percorso di promozione sportiva a seguito dell’approvazione del Regolamento della Consulta dello Sport”