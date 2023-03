Bruschi stasera col Campobasso Matassini: "Una tappa cruciale"

SAN GIOVANNI

Questa sera alle 18 al Palagalli di San Giovanni Valdarno si giocherà la quart’ultima gara del campionato di basket A1 femminile. Di fronte Bruschi Galli e Magnolia Campobasso. La diretta avversaria per andare ai play out, appunto la Brixia Brescia, dovrà giocare soltanto tre gare, avendo disputato l’anticipo in casa della Schio e perso per 96-54.

La situazione fra Bruschi Galli e Brixia Brescia, dopo la vittoria delle stellate a Moncalieri, è adesso così cambiata: Bruschi Galli penultima con 8 punti, 4 gare da disputare, migliore differenza canestri negli scontri diretti.

Queste le partite della Bruschi: col Campobasso, Sesto San Giovanni, Schio e Crema. La Brixia Brescia oggi col Crema, poi con Lucca ed ultima a Bologna contro Segafredo, che punta alla vittoria del campionato.

Coach Alberto Matassini sostiene: "Se le ragazze giocheranno anche le prossime gare con lo spirito di Moncalieri, potranno vincerne almeno una ed eliminare il Brescia. A Moncalieri – prosegue Matassini – le giocatrici hanno dimostrato grande carattere e personalità. Credo che si ripeteranno, ad iniziare oggi col Campobasso".

Match non facile, ma col morale ritrovato, le stellate potranno farcela.

Già questa sera si potrebbe avere l’attesa risposta della Bruschi nei play-out.

BRUSCHI GALLI: Schwienbacher, Tassinari, Paulsson, Missanelli, Garrick (quintetto base); panchina: Lazzaro, Bove, Milani, Kosar, Krivacevic, Krivacevic Coach: Alberto Matassini.

MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Narvigiute, Kacerick, Trimboli, Parhs, Ardi (quintetto base); panchina: Del Sole, Togliani, Giacchetti, Quinonez, Milapie, Battisodo, Vitali.

Coach: Domenico Sabatelli.

Arbitri: 1 Valerio Salustri di Roma, 2 Fabio Bonotto di Ravenna, 3 Federica Servillo di Rimini, segnapunti Marta Lusini di Siena, cronometrista Beatrice Labati di Firenze, addetta 24 secondi Chiara Boni di Cavriglia.

Giorgio Grassi