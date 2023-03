Bruschi Galli, duro test Paulsson e Lazzaro ci sono

SAN GIOVANNI

La Bruschi Galli nei prossimi otto giorni sarà impegnata in tre gare molto difficili e forse decisive per evitare la retrocessione diretta in A2. Restano cinque partite per la fine del campionato di A1 di basket femminile, per decidere chi farà i play off ed i play out. Le sangiovannesi di coach Alberto Matassini oggi giocheranno a Moncalieri contro la Akronos Tech, palla a due alle ore 18. Tutta la rosa è a disposizione, perché rientrano Paulsson e Lazzaro. Al palazzetto dello sport ‘Einaudi’ sarà dura, ma la Bruschi nelle ultime gare è cresciuta, con l’arrivo della pivot Tijana Krivacevic e oggi potrà essere competitiva.

Coach Matassini dice: "Restano cinque partite, tutte di importante significato per conoscere le otto squadre che disputeranno i play-off, e le quattro che faranno i play-out. La Bruschi ha lavorato bene, le ragazze sono pronte, spero di poter difendere la posizione. Ci basta una vittoria per fare i play-out".

La capitano Emilia Bove: "A Moncalieri sarà una sfida con tanto agonismo. Noi siamo motivate". Sarà interessante il duello fra le due ali-centro, l’ungherese Sarah Sagerer del Moncalieri e l’austriaca Tijana Krivacevic della Bruschi. Due fortissime atlete, molto esperte che possono fare la differenza. Il campionato di A1 è giunto, quindi, alla 22^ giornata, presto conosceremo i destini delle squadre di testa e di coda.

AKR0NOS TECH MONCALIERI: Landi A., Reggiani, Katshitshi, Westbeld, Mitchell (quintetto base); panchina: Sagerer, Landi, Salvini, Nicora, Jakpa, Giacomelli. Coach: Marco Spanu.

BRUSCHI GALLI: Schwienbacher, Krivacevic, Missanelli, Garrick, Paulsson (quintetto base); panchina: Koisar, Tassinari, Milani, Bove, Atanasovska. Coach: Alberto Matassini.

Arbitri: 1) Marco Rudellat di Nuoro, 2) Marco Barbiero di Milano, 3) Emmylar Mura di Cagliari.

Gigr