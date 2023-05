Borgo dice addio alla Baldaccio

Si separano le strade di Renato Borgo e della Baldaccio Bruni. A distanza di settimane dalla salvezza ottenuta dal club della Valtiberina, senza passare dalla roulette degli spareggi, non erano ancora arrivate notizia circa la prosecuzione del rapporto tra il tecnico e il club biancoverde. Così i rumors che erano iniziati a circolare hanno poi trovato conferma con l’addio consensuale del tecnico.

Difficile al momento ipotizzare il nome del successore e quale sarà il nuovo corso del progetto tecnico della Baldaccio Bruni.

A Foiano manca solo l’annuncio ufficiale ma Filippo Zacchei resterà ancora sulla panchina del club amaranto alla luce di un’altra salvezza ottenuta alla guida di un gruppo giovane che ha saputo ottenere il massimo soprattutto tra le mura amiche. In Promozione l’Alberoro sta lavorando a fari spenti.

In attesa della fumata bianca che annuncerà ufficialmente l’arrivo di Marco Bernacchia sulla panchina rossoblù, il club della Valdichiana sembra essere deciso a rinforzare il reparto offensivo.

Tra gli obiettivi di mercato attenzione alle voci riguardanti il possibile interesse dell’Alberoro per Alex Ceramelli, nell’ultimo torneo in forza alla Sansovino che ha annunciato Enrico Testini pochi giorni fa. Dopo la conferma di Santini sulla panchina del Lucignano arriva anche quella di Tony Vasseur che resterà quindi in amaranto per la seconda stagione consecutiva. In Prima categoria arriva la conferma ufficiale di Riccardo Franchi alla guida del Viciomaggio. Il club biancoverde, reduce dalla vittoria in Coppa Toscana, poche ore fa ha annunciato anche la conferma di Riccardo Bondi in qualità di allenatore in seconda e di Marco Menchetti come preparatore dei portieri.

Nella veste di preparatore atletico tornerà Carlo Ponticelli. A Spoiano resta Ruscio mentre la Fratta Santa Caterina ripartirà con Gallastroni.

Matteo Marzotti