Banchini: "Anche un pari ci sarebbe stato stretto"

MONTEVARCHI

"Mi auguro di non incontrare l’Aquila nei play-out perché è una squadra in gran forma, aggressiva e che soprattutto nel secondo tempo ci ha messo davvero sotto. Ho fatto i complimenti a Banchini e devo dire, in tutta onestà, che stavolta, contrariamente al passato, quando il risultato non aveva reso giustizia alla nostra prova, usciamo dal campo premiati oltre il dovuto". Mauro Antonioli, l’allenatore dell’Imolese, prova con parole di estremo fair play a consolare un Montevarchi con il morale sotto i tacchi. Troppo doloroso e beffardo l’epilogo della partita, in questa fase, più importante della stagione.

Tocca al presidente dei rossoblù Angelo Livi, allora, spronare l’ambiente a guardare avanti: "Perdere così brucia, eccome, ma dobbiamo reagire – esordisce – perché la squadra ha dato il massimo con volontà e impegno sostenuta da un pubblico magnifico che come noi crede nella rimonta. Non siamo per niente spacciati e confidiamo di raggiungere i play-out e di rimanere in categoria". Marco Banchini (nella foto), infine, ha stampata sul volto la delusione del momento e dopo aver ripercorso in breve le due azioni che hanno permesso all’Imolese di sbancare il Brilli Peri, aggiunge: "Cosa dovrei dire, ad ogni modo, ai miei ragazzi? Non si sono risparmiati, dal primo all’ultimo, hanno saputo reagire, costruire palle gol e adesso non si capacitano di essere stati battuti in questo maniera. Da un’Imolese che ha mostrato di essere inferiore a noi almeno nei novanta minuti odierni. Se avessimo anche pareggiato il risultato ci sarebbe andato stretto – ha concluso l’allenatore – e invece siamo qui a commentare un 2-1 al passivo. Bisogna prenderne atto e rimboccarci di nuovo le maniche, puntando sulle risorse del carattere. Al gruppo, che come si può comprendere si sente penalizzato, ho concesso due giorni di riposo e da martedì inizieremo la settimana normale di preparazione e a pensare alla Recanatese con l’obiettivo di non sbagliare più".

Giustino Bonci