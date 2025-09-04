Arriva ad Arezzo “Confartigianato Run”

Arezzo, 4 settembre 2025 – Giovedì 11 settembre 2025 le vie del centro storico di Arezzo si animeranno con “Confartigianato Run: Testa, Cuore, Mani e Gambe”, manifestazione podistica organizzata da Confartigianato Imprese Arezzo e Ancos – Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive, in collaborazione con Podistica Arezzo, UISP e con il patrocinio del Comune di Arezzo.

Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, dedicato allo sport, al benessere e alla socialità. Un evento che valorizza l’identità del territorio, lo spirito associativo dell’associazione di categoria e il suo legame con la città. La manifestazione sportiva prevede due percorsi: uno competitivo e uno non competitivo. Il ritrovo è fissato alle 19.00 al Prato di Arezzo.

La corsa comincerà alle 20:30 con un percorso ad anello di circa 7,2 km, articolato in due giri da 3,6 km ciascuno, con partenza e arrivo al Prato. Il tracciato toccherà alcuni dei luoghi più caratteristici della città: Via dei Palagi, Borgunto, Via Mazzini, San Domenico, San Clemente, Parcheggio Pietri e ritorno al Prato. Per quanto riguarda la sezione competitiva sarà possibile effettuare le iscrizioni entro lunedì 8 settembre, tramite circuito ICRON (in alternativa, via e-mail scrivendo a [email protected]).

Sempre entro l’8 settembre sarà possibile iscriversi alla sezione non competitiva, che consisterà in unico giro del medesimo circuito: in questo caso sarà una camminata aperta a soci e simpatizzanti di Confartigianato e Ancos e a tutta la cittadinanza. In questo caso sarà possibile iscriversi recandosi presso gli uffici di Confartigianato o via e-mail, scrivendo a [email protected]. “Confartigianato Run: Testa, Cuore, Mani e Gambe” richiama i valori dell’impegno, della passione, della manualità e della forza di volontà: principi che uniscono il mondo dello sport e quello dell’artigianato, e che questa iniziativa intende celebrare coinvolgendo tutta la comunità.

“Con Confartigianato Run vogliamo mettere in moto la città – afferma Alessandra Papini, Segretario di Confartigianato Imprese Arezzo - con la stessa energia che ogni giorno gli artigiani portano nelle loro botteghe: testa per progettare, cuore per metterci passione, mani per realizzare e gambe per andare lontano. È un invito aperto a tutti: podisti, camminatori, famiglie.

Vogliamo vivere insieme le strade di Arezzo e rafforzare quel legame tra sport, salute e identità locale che ci rende un gruppo affiatato”. “Con questa nuova manifestazione podistica - dichiara Remo Merli, Presidente di Podistica Arezzo - vogliamo offrire a esperti ed amatori una nuova occasione di fare movimento e di mettersi in sana competizione, tutto all’interno della bellissima cornice del nostro centro storico.

Ringraziamo Confartigianato per aver ideato questo momento di sport e socialità, attraverso cui nasce una importante collaborazione. Grazie anche a tutti coloro che si occuperanno della sicurezza degli atleti”.