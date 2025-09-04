Ar.iA Arezzo in Aria vola ai mondiali

Arezzo, 4 settembre 2025 – L’associazione sportiva dilettantistica Ar.iA_Arezzo in aria, scuola di danza aerea che ha già vinto importanti premi a livello nazionale, si sta preparando alle competizioni internazionali.

Ar.iA si è infatti qualificata sia ai campionati mondiali Pole and Aerial World Cup, che si svolgeranno a fine novembre, che allo CSEN International Championship, che si terrà il primo weekend di dicembre. Ben 10 allieve targate Ar.iA si sfideranno sull’importante palco del Pole and Aerial Cup con atlete di tutto il mondo nelle discipline di tessuto aereo, cerchio aereo e trapezio, ed altri 10, tra cui il nuovo insegnante di tessuto aereo Nicola Bernardini, affronteranno i campionati internazionali a Roma a dicembre.

Un importantissimo riconoscimento per questa giovane realtà aretina, che dalla sua nascita si è distinta per la qualità dell’insegnamento e si è concentrata sulla promozione delle discipline aeree partecipando a numerose iniziative locali, dalla giornata dello sport promossa da CONI al Galà di beneficenza organizzato dal CALCIT Arezzo.

Domenica 14 settembre al parco di Villa Severi zona Anfiteatro Ar.iA organizza la giornata conclusiva del progetto “Il corpo che crea”, con un pomeriggio dedicato a prove gratuite di danza aerea, teatro, contactkids per bambini e adulti, su prenotazione. La giornata si concluderà con piccoli spettacoli d’arte varia, nella suggestiva cornice dell’anfiteatro del parco.

Si alterneranno performance che spaziano dalla danza aerea al teatro, dalla clownerie al teatro di burattini, grazie alla preziosa collaborazione con Spazio Seme, Miguel Angel Pacheco e Teatro dell’Aggeggio. Tutte le info nei canali social e nel sito web www.arezzoinaria.