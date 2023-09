Amaro in coppa per le citte amaranto

Due ingenuità puniscono oltremodo l’Arezzo nel debutto stagionale contro la Lazio in Coppa Italia sul campo di Castiglion Fibocchi. Le ragazze di Mike Eracleous sono state sconfitte di misura 2-1 dalle biancocelesti che passano il turno e trovano l’Inter. La squadra amaranto è rimasta in partita fino all’ultimo dimostrando grande carattere. Una decisione dubbia su un calcio di rigore non assegnato su Fortunati avrebbe potuto rimettere la partita in parità. Una prestazione da cui partire in vista dell’esordio in campionato domenica in casa con il Ravenna. La partita si sblocca subito: Taleb atterra fallosamente Moraca al limite dell’area. Sulla palla va Moraca che disegna una traiettoria perfetta sopra alla barriera su cui Nardi non può nulla. Alla mezz’ora la Lazio passa ancora. Le amaranto sbagliano in costruzione e ne approfitta Popadinova che prima viene ipnotizzata da Nardi, ma sulla ribattuta è fredda a depositare in gol.

Nel finale del primo tempo l’Arezzo accorcia le distanze su calcio d’angolo di Lorieri che batte corto su Ploner che fa partire un cross a rientrare sul secondo palo dove Zito, ben appostata, segna di testa.

Al 12’ della ripresa giocata di Nocchi in mezzo alle due centrali laziali. L’attaccante amaranto serve sulla corsa Fortunati che in area viene contrastata e finisce a terra. Episodio dubbio su cui l’arbitro lascia correre.