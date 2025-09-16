Acf Arezzo, 1° memorial Carlo Benucci under 15 femminile

Arezzo, 16 settembre 2025 – L’ACF Arezzo è lieta di annunciare l’organizzazione del 1° Memorial Carlo Benucci, un torneo dedicato alla categoria Under 15 Femminile, che si terrà sabato 20 settembre alle ore 15 presso il Centro Sportivo “Il Caggio” di Ceciliano (Arezzo), quartier generale della società amaranto.

La manifestazione, alla sua prima edizione, nasce con l’intento di ricordare Carlo Benucci, uomo di sport profondamente legato a Ceciliano e ad Arezzo, conosciuto da tutta la comunità aretina.

Figura di riferimento nello sport cittadino, Benucci ha sempre incarnato i valori di passione, dedizione e impegno, lasciando un segno indelebile in chiunque abbia condiviso con lui esperienze sportive e associative.

Al torneo prenderanno parte tre formazioni: ACF Arezzo Aglianese Vigor Calcio Femminile La manifestazione si svolgerà con la formula del girone all’italiana. Ogni partita si disputerà su campo ridotto, in due tempi da 25 minuti, 9 contro 9.

Calendario delle partite: Ore 15:00 - Gara 1: ACF Arezzo vs Vigor Calcio Femminile Ore 16:15 – Gara 2: Aglianese vs perdente Gara 1 Ore 17:30 – Gara 3: Aglianese vs vincente Gara 1

I punti verranno assegnati in base ai seguenti criteri: 3 punti in caso di vittoria ai tempi regolamentari, 0 punti in caso di sconfitta nei tempi regolamentari; in caso di pareggio, si procederà ai calci di rigore, dove la squadra vincente otterrà 2 punti, mentre la perdente ne otterrà 1.

In caso di parità di punti in classifica, verranno considerati i seguenti parametri per determinare la vincente, in ordine di priorità: esito dello scontro diretto, differenza reti complessiva nei tempi regolamentari, maggior numero di reti segnate nei tempi regolamentari, classifica disciplina, sorteggio.

L’evento rappresenta un momento significativo per il movimento del calcio femminile giovanile, ma anche un’occasione per l’intera città di Arezzo di ricordare e celebrare un grande uomo che ha contribuito a diffondere i valori dello sport come elemento di crescita e coesione sociale.

Con questo Memorial, l’ACF Arezzo rinnova il proprio impegno nel valorizzare il settore giovanile, nel rafforzare il legame con il territorio di Ceciliano e nel mantenere viva la memoria di chi ha dato un contributo fondamentale allo sport aretino.