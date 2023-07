Rissa in discoteca: ragazzino in ospedale

Castiglion Fibocchi (Arezzo), 22 luglio 2023 – Un fine settimana ad alta tensione a Castiglion Fibocchi. Quello che doveva essere un sabato sera di divertimento si è trasformato in qualcos’altro.

I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Toscana sud est sono intervenuti alle quattro di questa mattina, domenica 22 luglio, a Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo, in una discoteca, dove era stati chiamati per una rissa. Nella discoteca infatti è sfociata la violenza e nella rissa è rimasto ferito un minore. Sul posto è giunta un’ambulanza della Misericordia di San Giustino Valdarno e i carabinieri. Il minore ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Meyer di Firenze.

