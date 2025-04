Paura a Monte San Savino, auto si ribalta sulla strada dell’Infernaccio

Arezzo, 9 aprile 2025- Attimi di paura ieri sera a Monte San Savino, lungo la strada provinciale dell’Infernaccio, per un brutto incidente stradale che ha visto coinvolta un’automobile. L’allarme è scattato intorno alle 22, quando una vettura, per cause ancora da accertare, è uscita di strada e si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo che hanno lavorato per estrarre il conducente rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Una volta liberato, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 per i necessari accertamenti. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della stazione di Lucignano, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.