Motociclista cade durante una gara: trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Cortona (Arezzo), 25 febbraio 2024 – Un motociclista quarantenne è caduto in un dirupo stamani durante una gara di moto da cross a Cantalena, nel comune di Cortona ( Arezzo). Sul posto, per i soccorsi, intervenuti intorno alle 11.50 l'ambulanza infermierizzata di Cortona con Misericordia, l'elisoccorso Pegaso 1, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. L'uomo è stato poi trasportato da Pegaso, in codice 2, al policlinico fiorentino di Careggi.