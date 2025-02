L’Isis Valdarno ha partecipato alla “Maker Faire Rome 2021”

Arezzo, 11 ottobre 2021 - Studenti e studentesse dell’indirizzo moda dell’Isis Valdarno di San Giovanni partecipano alla “Maker Faire Rome 2021”, manifestazione dedicata a maker e innovatori, iniziata l'8 ottobre nella capitale e conclusasi ieri. Anche se in forma virtuale, i ragazzi hanno preso parte ad un evento europeo dedicato alla scienza, tecnologia e innovazione e lo fanno con un progetto che unisce alta moda e rispetto dell’ambiente dal titolo “ECO – La sostenibilità da indossare”. Tra i pezzi presentati dall’indirizzo moda, ad esempio, eleganti abiti da sera realizzati con materiali di scarto e borse create con la buccia delle mele. “I nostri ragazzi e ragazze hanno creato abiti, gonne, giacche e accessori interamente realizzati con fibre bio-based o filati 100% secon life, in una visione etica di economia circolare che coinvolge sia il prodotto che il consumatore e mantiene i valori di bellezza, creatività e originalità, simbolo del Made in Italy – hanno spiegato all’Istituto Superiore Valdarno -. Il lavoro di ricerca e di realizzazione si è svolto attraverso un’analisi attenta delle nuove prospettive del settore tessile nel campo della sostenibilità. Gli outfit sono stati realizzati con materiali certificati: cotone- bio, fibre rinnovabili e proteiche e fibre naturali come l’ortica-ramiè; per la realizzazione degli accessori sono stati utilizzati materiali 100% second life”.

L’esperienza dell’Isis Valdarno è stata raccontata anche da Radio Rai 1 in un podcast dedicato al progetto. classe coinvolta è la quarta dell’indirizzo moda professionale “Industria e Artigianato per il Made in Italy”, che ha sviluppato il progetto con il supporto dei docenti delle materie tecnico-professionali, approfondendo i temi sulla sostenibilità con ricerche e documentari. Gli studenti sono stati supportati nelle realizzazioni dai professori Chialli Frangipani Silvia, D’Ammassa Sebastiano e Teoli Valentina. Il progetto ha consentito di sensibilizzare gli studenti verso i temi della sostenibilità e del rispetto ambientale, attraverso l’applicazione in contesto reale e lavorativo delle teorie di riuso e riciclo. Dietro la realizzazione di ogni abito è stato infatti effettuata una lunga ricerca sui materiali utilizzati e i vari processi di produzione; sono stati considerati fattori come impatto ambientale, caratteristiche delle fibre bio-baset per la salute e i modelli di produzione etica.