L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Arezzo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gelaterie ToscanaLocale vip SantanchèChiude storica bottegaElezioni regionali ToscanaMonolocali FirenzePuccini, la mostra
Acquista il giornale
EconomiaMetriks AI al fianco di Monnalisa nel percorso di rilancio
4 set 2025
REDAZIONE AREZZO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Arezzo
  3. Economia
  4. Metriks AI al fianco di Monnalisa nel percorso di rilancio

Metriks AI al fianco di Monnalisa nel percorso di rilancio

Matteo Tugliani, CEO di Monnalisa, dichiara: “La scelta e contributo di Metriks, con il coinvolgimento diretto del CEO Tiziano Cetarini e del Senior Financial Advisor Luca Fabbroni, è stata importante e fondamentale nella definizione e nell'implementazione di un Piano Industriale di Ristrutturazione e Rilancio (“Piano”), finalizzato al riequilibrio economico-finanziario della Società e alla creazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder.”

Arezzo, 4 settembre 2025 –  Metriks AI al fianco di Monnalisa nel percorso di rilancio

Metriks AI SpASB (di seguito anche “Metriks”), AI Data Company specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B innovative basate sui dati e potenziate dall'intelligenza artificiale secondo un paradigma “Service As a Software”, ha affiancato Monnalisa SpA (di seguito anche “Monnalisa” o “Società”) holding operativa del Gruppo Monnalisa – leader nel settore childrenswear di alta gamma e quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) – nel percorso di ristrutturazione e rilancio avviato nel corso del 2024, in qualità di advisor finanziario.

Matteo Tugliani, CEO di Monnalisa, dichiara: “La scelta e contributo di Metriks, con il coinvolgimento diretto del CEO Tiziano Cetarini e del Senior Financial Advisor Luca Fabbroni, è stata importante e fondamentale nella definizione e nell'implementazione di un Piano Industriale di Ristrutturazione e Rilancio (“Piano”), finalizzato al riequilibrio economico-finanziario della Società e alla creazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder.”

Il Piano è stato accompagnato da una manovra finanziaria in bonis formalizzata con il ceto bancario, che ha posto le basi per una ripartenza solida, strutturata e orientata alla sostenibilità nel lungo termine.

L'operazione è stata resa possibile grazie al contributo determinante degli Avv.ti Stefano Tenti (Studio Fratini-Tenti) e Filippo Garbagnati, che hanno curato congiuntamente i profili legali, con particolare attenzione – da parte dell'Avv. Garbagnati – alle tematiche di diritto dei mercati finanziari. Le banche coinvolte nella manovra sono state assistite e rappresentate, in qualità di Advisor Legale dal ceto, dall'Avv. Matteo Bascelli (LMS Studio Legale).

“Metriks si posiziona come un partner strategico per le imprese nei momenti di crescita e trasformazione, offrendo un supporto integrato che unisce competenze finanziarie, approccio data-driven e soluzioni tecnologiche avanzate.

Questo approccio trova sintesi nel posizionamento distintivo “The Human AI Business Partner”, che esprime la capacità di Metriks di integrare la potenza della tecnologia e dell'Intelligenza Artificiale con il valore del capitale umano, offrendo alle imprese un supporto continuo, evoluto e orientato al futuro. In questa visione, Metriks si propone come un unico business partner integrato, capace di coniugare consulenza strategica e soluzioni digitali in un modello one-stop shop, con competenze verticali nei principali ambiti di crescita delle imprese: finanza, tecnologia e sostenibilità.” Così il CEO Tiziano Cetarini, commenta il posizionamento e il ruolo di Metriks.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata