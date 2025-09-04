Arezzo, 4 settembre 2025 – Metriks AI al fianco di Monnalisa nel percorso di rilancio

Metriks AI SpASB (di seguito anche “Metriks”), AI Data Company specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B innovative basate sui dati e potenziate dall'intelligenza artificiale secondo un paradigma “Service As a Software”, ha affiancato Monnalisa SpA (di seguito anche “Monnalisa” o “Società”) holding operativa del Gruppo Monnalisa – leader nel settore childrenswear di alta gamma e quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) – nel percorso di ristrutturazione e rilancio avviato nel corso del 2024, in qualità di advisor finanziario.

Matteo Tugliani, CEO di Monnalisa, dichiara: “La scelta e contributo di Metriks, con il coinvolgimento diretto del CEO Tiziano Cetarini e del Senior Financial Advisor Luca Fabbroni, è stata importante e fondamentale nella definizione e nell'implementazione di un Piano Industriale di Ristrutturazione e Rilancio (“Piano”), finalizzato al riequilibrio economico-finanziario della Società e alla creazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder.”

Il Piano è stato accompagnato da una manovra finanziaria in bonis formalizzata con il ceto bancario, che ha posto le basi per una ripartenza solida, strutturata e orientata alla sostenibilità nel lungo termine.

L'operazione è stata resa possibile grazie al contributo determinante degli Avv.ti Stefano Tenti (Studio Fratini-Tenti) e Filippo Garbagnati, che hanno curato congiuntamente i profili legali, con particolare attenzione – da parte dell'Avv. Garbagnati – alle tematiche di diritto dei mercati finanziari. Le banche coinvolte nella manovra sono state assistite e rappresentate, in qualità di Advisor Legale dal ceto, dall'Avv. Matteo Bascelli (LMS Studio Legale).

“Metriks si posiziona come un partner strategico per le imprese nei momenti di crescita e trasformazione, offrendo un supporto integrato che unisce competenze finanziarie, approccio data-driven e soluzioni tecnologiche avanzate.