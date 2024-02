Tornano i concerti da camera dell’associazione Le 7 Note

Arezzo, 8 febbraio 2024 – A partire da sabato 10 febbraio, alle 17.30, tornano i concerti di Musica da Camera dell'Associazione Le 7 Note di Arezzo.

Il concerto di inaugurazione si terrà presso il Teatro Pietro Aretino (via della Bicchieraia, 26) e vedrà in scena lo spettacolo Notte Porteña: Alessandro Moretti alla fisarmonica, Luca Provenzani al violoncello e Alessandra Bedino alla voce narrante trasporteranno il pubblico alla scoperta della musica e delle atmosfere di Buenos Aires.

Tra le musiche in programma, tanghi di Galliano, Piazzolla, Gardel e brani dello stesso Alessandro Moretti, associati alla lettura di testi di Borges, Benedetti, Dino Campana. Luca Provenzani, Presidente dell’Associazione Le 7 Note, è stato per molti anni primo violoncello dell’ORT – Orchestra della Toscana e attualmente è docente al Conservatorio Mascagni di Livorno, attività che affianca ad un intenso calendario di concerti con varie formazioni da camera, come il quasi trentennale duo con la moglie Fabiana Barbini.

Alessandra Bedino è attrice e autrice di teatro, regista, formatrice teatrale. Lavora con molte compagnie teatrali tra cui Atto Due - Laboratorio Nove, Teatro Metastasio, EsTeatro, Teatro Archètipo, RumorBianc(0). Con l'Associazione INTERNO12 aps, di cui è presidente, realizza progetti culturali e formativi.

Alessandro Moretti, diplomato al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, attraversa e sperimenta diversi mondi musicali quali il tango argentino, il Jazz e la musica etnica mediterranea.

Questa ricchezza di spunti ne fa un'interprete elegante e appassionato nonché un compositore originale la cui musica, nella contaminazione di stili, è permeata dal suo personale sguardo sulla musica stessa e sulla vita.

Da domenica 25 febbraio i concerti si sposteranno quindi presso CaMu - Casa della Musica di Arezzo, tradizionale sede della stagione concertistica, e proseguiranno fino a sabato 25 maggio con un totale di 9 appuntamenti.

La programmazione a CaMu sarà contraddistinta da un mix di giovani talenti e affermati concertisti, che volge uno sguardo attento al territorio di Arezzo con eccellenze locali quali il trio Giallombardo - Piomboni - Lazzeri (25/02) e il duo Lucci – Amidei (06/04). Arriveranno ad Arezzo formazioni da camera come il Duo Pollice (02/03) e il Duo Alogna - Porqueddu (20/04), regolarmente ospiti delle maggiori Stagioni italiane.

Luca Provenzani tornerà protagonista il 16 marzo in duo con Fabiana Barbini e il 18 maggio in trio, sempre con Fabiana Barbini e con la straordinaria partecipazione del violinista Franco Mezzena. Spazio ai giovani talenti con il Trio Tharsos (04/05): il talentuoso ensemble è tra i vincitori di Attraverso i Suoni, iniziativa per la valorizzazione dei musicisti toscani under 30 promossa da A.Gi.Mus e Fondazione CR Firenze, che ha nell'Associazione Le 7 Note il partner territoriale ad Arezzo.

Infine, il 25 maggio, la prima parte di stagione si chiude con il concerto degli allievi e dei gruppi d'insieme della Scuola di Musica Le 7 Note. La Stagione è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Fondazione CR Firenze, Fondazione Guido d’Arezzo e con la collaborazione di Comune di Arezzo, Fraternita dei Laici, AIAM.

I concerti hanno il costo simbolico di 1 €. Persone in situazioni di difficoltà economica potranno aderire all’iniziativa “biglietto solidale” e fare richiesta all’Associazione per ottenere ingressi offerti.

PROGRAMMA COMPLETO

sabato 10 febbraio, Teatro Pietro Aretino

INAUGURAZIONE

Teatro Pietro Aretino

NOTTE PORTEÑA

Raccontando Buenos Aires

Luca Provenzani violoncello

Alessandro Moretti fisarmonica

Alessandra Bedino voce narrante

Musiche di Galliano, Moretti, Piazzolla, Gardel Testi di Borges, Benedetti, Campana

domenica 25 febbraio, CaMu – Casa della Musica di Arezzo

RAGIONE E SENTIMENTO

Capolavori cameristici tra Classicismo e Romanticismo

Gianluca Piomboni clarinetto

Carmelo Giallombardo viola

Marco Lazzeri pianoforte

Musiche di Mozart, Bruch, Beethoven

sabato 2 marzo, CaMu – Casa della Musica di Arezzo

LE DONNE DI PUCCINI

DUO POLLICE Aurelio e Paolo Pollice pianoforte

Musiche di Puccini

sabato 16 marzo, CaMu – Casa della Musica di Arezzo

CAPOLAVORI ASSOLUTI

Luca Provenzani violoncello

Fabiana Barbini pianoforte

Musiche di Beethoven, Debussy

sabato 6 aprile, CaMu – Casa della Musica di Arezzo

LE FLUTE CREATIVE

Eleonora Lucci flauto

Samuele Amidei pianoforte

Musiche di Poulenc, Messiaen, Dutilleux, Gieseking, Martin

sabato 20 aprile, CaMu – Casa della Musica di Arezzo

LA FORZA DEL TALENTO

da Mozart a Saint–Saëns

Davide Alogna violino

Pierpaola Porqueddu pianoforte

Musiche di W.A. Mozart, J. Brahms, E.W. Korngold, Saint-Saëns

sabato 4 maggio, CaMu – Casa della Musica di Arezzo

Trio Tharsos

Leonardo Ascione violoncello

Ludovico Mealli violino

Fabio Fornaciari pianoforte

Musiche di Beethoven, Schumann

sabato 18 maggio, CaMu – Casa della Musica di Arezzo

INCONTRI DI ARTISTI

Franco Mezzena violino

Luca Provenzani violoncello

Fabiana Barbini pianoforte

Musiche di Beethoven, Brahms

sabato 25 maggio, CaMu – Casa della Musica di Arezzo

LE 7 NOTE IN FESTA

Allievi, docenti e orchestre della Scuola di Musica Le 7 Note