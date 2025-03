Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, ecco il programma primaverile delle Residenze artistiche

Arezzo, 5 marzo 2025 – Ripartono le residenze artistiche al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, gestito dall’Associazione Culturale CapoTrave/Kilowatt: da marzo a giugno arriveranno in città 7 compagnie artistiche, per trascorrere un periodo di ricerca e lavoro sulle loro creazioni che verranno presentate al pubblico nelle prove aperte in programma al termine di ciascuna residenza.

Si comincia venerdì 14 marzo con la prova aperta di Tony, di e con il danzatore e coreografo Alessandro Marzotto Levy, che si interroga sul tema dell’identità personale attraverso il racconto di un percorso di ribellione e auto-accettazione, tra diritti queer e attivismo ambientale.

A seguire, la prova aperta dello spettacolo di circo contemporaneo Wonderwoman (venerdì 28 marzo), terza parte della trilogia di circo-marionetta creata dall’artista Chiara Marchese, un omaggio alla resilienza della vittima che grazie ai suoi ricordi diventa libera di trasformarsi; il lavoro fa parte di Superpowers, progetto multidisciplinare che affronta il tema della disabilità psichica.

Venerdì 11 aprile sarà la volta di Ars Moriendi - L’arte di vivere, di Francesca Merli e Laura Serena, che portano in scena una lezione spettacolo sulla morte, un’indagine per conoscerla, attraverso i dialoghi con alcuni professionisti del “settore”, e per sdrammatizzare.

Mercoledì 23 aprile, l’artista Roberta Maimone mostrerà il work in progress di Nyx, una performance sensoriale che indaga la frammentazione dell'esistenza: un'esperienza immersiva di grande impatto emotivo che unisce danza, musica, costumi, luci e arte visiva.

L’artista terrà un laboratorio di movimento corporeo - gratuito e aperto a tutti - martedì 22 aprile dalle 18.30 alle 21.00. È dissacrante e provocatorio, La diva del Bataclan - Un musical ispirato alle false vittime degli attentati di Parigi (prova aperta, mercoledì 7 maggio): scritto e musicato da Fabio Antonelli, lo spettacolo è ispirato alle storie delle false vittime degli attentati terroristici di Parigi del 13 novembre 2015.

Il lavoro è diretto da Gabriele Paolocà, membro della compagnia VicoQuartoMazzini, che ha firmato la regia di La Ferocia, spettacolo vincitore del Premio Ubu 2024; in scenaClaudia Marsicano, Premio Ubu come miglior attrice/performer under 35.

Sono due le compagnie ospitate da CapoTrave/Kilowatt in qualità di vincitrici del bando pubblico per residenze, co-produzione e circuitazione, Toscana Terra Accogliente 2024-25, promosso da RAT - Residenze Artistiche della Toscana: Teatro dell’Elce, diretto da Marco Di Costanzo, che porta a Sansepolcro Dottor Cechov - il cuore come va? (prova aperta, venerdì 23 maggio), lavoro che esplora l’opera di Cechov in modo originale, trasformando il teatro in un ambulatorio medico; Tristeza Ensemble, compagnia fondata da Matteo Gatta e Viola Marietti, lavoreranno su Breviario di situazioni in cui occorrerebbe avere qualche fondamento di Tao (prova aperta, martedì 3 giugno), che porta in scena i tentativi di una giovane compagnia di realizzare uno spettacolo a partire da un bizzarro manoscritto taoista: uno spettacolo che diventa un ritratto della Gen Z.

Il programma di Residenze Artistiche si svolge in collaborazione con il Comune di Sansepolcro, grazie al supporto del Ministero della Cultura, di Regione Toscana, di Fondazione CR Firenze, dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Italia, in partnership con RAT - Residenze Artistiche Toscane nell’ambito dell’avviso pubblico Toscana Terra Accogliente 2024-25. Le prove aperte sono in programma alle 21.00 al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro (via della Misericordia snc).

L’ingresso costa 7€, il ridotto 5€ (soci UniCoop Firenze, under 35, Craal Aboca); ingresso gratuito per i partecipanti ai corsi della Scuola Comunale di Teatro di CapoTrave/Kilowatt.