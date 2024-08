Subbiano: la sera e la la notte del 21 agosto sono sotto il segno di “Spirito divino”

Arezzo, 19 agosto 2024 – Uno “Spirito Divino” renderà magico il Castello di Subbiano e si aggirerà ebbro di gioia tra la Torre Medievale e il lungarno mercoledì 21 agosto dalle ore 20, una storia che si ripete da vari anni e che promette sempre una serata ricca di sorprese con calici alzati verso un cielo stellato e ottime tipicità.

“Spirito Divino” è una storia scritta della Prolco di Subbiano, con il patrocinio dell’ l’Amministrazione Comunale, che in questa sera del mercoledì, che precede la Festa di Fine Estate, da anni, offre ai partecipanti la scoperta di un borgo antico con ottimi vini, selezionati di Ais Arezzo, abbinati a prodotti gastronomici, un viaggio itinerante in una atmosfera resa ancora più incantevole dalla musica.

“I punti d’incontro e di piacere di Spirtito Divino sono 6” dichiara Gianni Fanetti, presidente della ProLoco di Subbiano” sei luoghi del Centro storico dove si potranno gustare ottimi vini insieme ai prodotti tipici delle nostre zone e piatti che rappresentano il territorio cucinati dalle nostre cuoche e serviti da tante associazioni subbianese che ringraziamo per la loro partecipazione e sostegno, da quelle sportive, a quelle cuturali, a quelle sociali” A Spirito Divino , mercoledì 21 dalle ore 20, si potrà degustare il Deseo, un prosecco della Valdobbiadene, in abbinamento con i crostini neri toscani e rossi, il Vermentino di Badia Coltibuono con la panzanella toscana, Eliseo rosato l’aleatico di Gualdo del Re con pecorino fresco e stagionato, il Chianti di Badia Coltibuoni, con prosciutto e finocchiona, l’Eliseo Rosso di Gualdo del Re con fagioli e salsiccia, La Serra,il Moscato d’Asti con dolci di casa, e ancora da gustare la gastronomia con la pastasciutta amatriciana, e con l’ass. cinghialai, il cinghiale in umido.

La musica accompagnerà il percorso enogastronomico dalla musica d’ascolto a quella di ballo al karaoke , mentre con Quelli della Karin sarà possibile un momento culturale al Museo della Seconda Guerra Mondiale. Spirito Divino , un momento di piacere sotto le stelle alla scoperta del cuore di un paese e delle sue tipicità. Aspettando la Festa di Fine Estate che inizia il 23 agosto al Centro festiero.