Ritorna a Bibbiena l’edizione estiva del Carnevale storico

Arezzo, 21 agosto 2025 – Il borgo medievale di Bibbiena si prepara a rivivere l’atmosfera del suo celebre Carnevale storico: l’appuntamento è per il 31 agosto con un’edizione straordinaria che promette di incantare visitatori e appassionati.

Il cuore pulsante dell’evento sarà la giostra cavalleresca tra i rioni storici di Bibbiena con la partecipazione dei prestigiosi Cavalieri di Arezzo che porteranno sul campo l’antica arte della cavalleria medievale. La giostra è prevista alle ore alle ore 19.00 nel campo sportivo dell’oratorio, subito sotto le mura del paese. Alla fine il corteggio storico condurrà i partecipanti in Piazza Tarlati dove saranno presenti le tradizionali osterie, qui sarà possibile cenare in un’atmosfera d’altri tempi.

Alle 21.00 sono in programma la cerimonia di premiazione e il corteggio storico, seguiti da una serie di spettacoli: quello con la magia del fuoco realizzato da Laura Magic Farmer, le esibizioni degli Sbandieratori e Musici della città di Bibbiena, l’intrattenimento dei Cantori del Tarlati, il tutto condito dalle rime di Gianluca Foresi nello spettacolo “All’improvviso la rima”.

L’accesso alla giostra cavalleresca è fissato a soli 10 euro, biglietto che include anche una consumazione in Piazza Tarlati. È prevista l’attivazione di una prevendita per garantire la partecipazione a questo evento unico che conferma Bibbiena come una delle destinazioni più autentiche per chi desidera immergersi nella storia medievale.

Nel corso degli anni il Carnevale storico di Bibbiena ha saputo reinventarsi mantenendo salda la propria identità; dopo il successo delle precedenti edizioni estive, caratterizzate dal Banchetto del Tarlati, questa edizione si propone di dare un nuovo slancio ad uno dei Carnevali più antichi d’Italia che affonda le proprie radici nel lontano 1337.

«Dopo il successo dell’edizione invernale – interviene Stefano Brami, presidente dell’associazione Carnevale storico di Bibbiena - torna l’edizione estiva che abbiamo voluto vivacizzare con un torneo cavalleresco medievale assolutamente da non perdere. A seguire poi spettacoli di grande livello sulla nostra piazza principale ad ingresso libero. Vi aspettiamo!».