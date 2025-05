Arezzo, 12 maggio 2025 – Spiritualità e beneficenza nel concerto “Di stelle inghirlandata”.

L’iniziativa è in programma alle 21 di domenica 18 maggio nella Cappella della Madonna del Conforto e proporrà un viaggio musicale sui testi mariani a cura del Coro Giovanile Voceincanto che, diretto dal Maestro Gianna Ghiori, sarà accompagnato dalla voce del mezzosoprano Elisabetta Ricci e dalle note al pianoforte del Maestro Lorenzo Magi.

Il concerto, organizzato dal Serra Club Arezzo in sinergia con Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e associazione culturale Almasen, è promosso in occasione del Serra Day celebrato lo scorso 11 maggio per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni e rappresenta una nuova tappa di avvicinamento alla seconda edizione del Festival dello Spirito fissata da sabato 27 settembre a sabato 25 ottobre.

Tutto questo, con una finalità solidale: durante la serata, infatti, saranno raccolte libere offerte da devolvere in sostegno al Calcit. “Di stelle inghirlandata” proporrà un omaggio musicale alla Vergine Maria che, da sempre, ha ispirato artisti, poeti e compositori, andando a proporre un repertorio intriso di spiritualità, dolcezza e profondità mistica tra epoche e stili differenti.

I brani selezionati saranno tratti da Giuseppe Verdi, Gabriel Fauré, Zoltán Kodaly, Orlando Dipiazza o Javier Busto con l’intento di accompagnare il pubblico in un percorso emotivo e contemplativo, capace di toccare corde profonde dell’anima attraverso armonie intense e testi carichi di devozione.

Il repertorio eseguito dal Coro Giovanile Voceincanto, fondato nel 2007 da Gianna Ghiori, verrà alternato da alcuni componimenti per mezzosoprano solista a cura di Elisabetta Ricci tra cui rientra l’intensa “Ave Maria” scritta per l’opera verdiana “Otello”.

Il percorso sonoro mariano, immerso in un luogo di forti suggestioni quale la cappella della Madonna del Conforto, offrirà un’esperienza artistica dove la bellezza musicale diventa veicolo di preghiera e raccoglimento spirituale in una serata di profonda condivisione comunitaria.