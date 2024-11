Serata di Premiazione al Teatro Moderno di Tegoleto

Arezzo, 27 novembre 2024 – Per la serata di premiazione del XXV Concorso di Teatro Amatoriale, domenica 1 dicembre, alle ore 16, presso il Teatro Moderno di Tegoleto, la Compagnia Teatrale G.T. Tempo e la Compagnia Teatrale Maskere di Corugate (Mi) porteranno in scena “Il Dio della carneficina” di Yasmina Reza per la regia di Nadia Bruno.

Il Dio della carneficina è uno dei testi teatrali più famosi di Yasmina Reza, reso celebre anche dalla trasposizione cinematografica di Roman Polanski. In un bel salotto borghese due rispettabili coppie di genitori si incontrano per parlare civilmente del litigio avvenuto tra i rispettivi figli durante un pomeriggio di giochi ai giardinetti.

L’iniziale clima cortese e civile ben presto lascia posto agli istinti più bassi. I quattro adulti si ritroveranno, loro malgrado, a scontrarsi violentemente, non solo a parole, in uno psicodramma ben scritto e coinvolgente, che lascerà lo spettatore senza parole.

La Compagnia Teatrale Maskere e il Gruppo Teatro Tempo uniscono forze, capacità ed esperienza per portare sul palcoscenico una commedia che si caratterizza per la sua divertente e spietata ironia. Yasmina Reza nasce a Parigi il 1 maggio 1959, figlia di un ingegnere iraniano e di una violinista ungherese originaria di Budapest, ambedue di origine ebraica.

Comincia la sua carriera teatrale come attrice, partecipando a rappresentazioni di opere contemporanee e di classici di Molière e Marivaux. La prima pièce da lei scritta, Conversations après un enterrement, rappresentata per la prima volta nel 1987, le vale il Premio Molière come miglior autore, mentre l’opera seconda, La traversée de l’hiver, vince il Molière come “miglior spettacolo pubblico in regione”.

Il successo internazionale arriva con l’opera successiva, Art (1994), tradotta e rappresentata in oltre trenta lingue, per cui viene di nuovo premiata con il Molière per il miglior autore. La produzione britannica, rappresentata al West End, riceve nel 1997 il Premio Laurence Olivier e l’Evening Standard Award come miglior commedia, mentre la produzione americana, rappresentata a Broadway riceve nel 1998 il Tony Award per il miglior spettacolo.

L’opera ha avuto anche diversi adattamenti televisivi. Gli spettacoli sono a cura dell’Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana.