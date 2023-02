San Giovanni. "Le Piazze del Sapere" ci portano nell'antico Egitto

La presentazione della mostra

Arezzo, 15 febbraio 2023 - Viaggio nell’antico Egitto con Le piazze del sapere Grande novità delle piazze del sapere di febbraio è l’approfondimento sui misteri e le bellezze della gloriosa terra sviluppatasi lungo il fiume Nilo e del suo grande popolo. Oggi l’inaugurazione della mostra ReDiscovering Tutankhamon Da qualche settimana sono ripresi con successo gli appuntamenti della rassegna per la promozione della lettura “Le piazze del sapere” organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno, Associazione culturale Pandora e, per questa edizione, con la preziosa partecipazione di Anpi Valdarno, Accademia Valdarnese del Poggio, Camnes (Center for ancient mediterranean and near eastern studies), Istituto Lorenzo de’Medici, Reporter Live e Pro loco di San Giovanni Valdarno. Ogni evento si svolge a Palomar, la Casa della cultura di San Giovanni Valdarno in piazza della Libertà. Grande novità di questo mese è il “Viaggio nell’antico Egitto”, approfondimento sui misteri e le bellezze della gloriosa terra sviluppatasi lungo il fiume Nilo e del suo grande popolo. Ieri, alla presenza del vice sindaco di San Giovanni Valdarno Paola Romei, dell’egittologa Valentina Santini e di Andrea Schincaglia di Reporter Live sono state presentate le varie iniziative in...