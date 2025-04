Pasqua al museo civico di Sansepolcro: un viaggio tra arte e spiritualità

Arezzo, 8 aprile 2025 – In occasione della Santa Pasqua, il Museo Civico “Piero della Francesca” di Sansepolcro propone un appuntamento speciale per celebrare uno dei momenti più profondi della tradizione cristiana.

Domenica 20 aprile 2024 alle ore 11.00 i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a una visita guidata tematica dal titolo “Pasqua di Resurrezione”, che condurrà alla scoperta delle opere custodite nel museo e legate alla Passione di Cristo.

Un’occasione unica per vivere l’arte in un’atmosfera di riflessione e spiritualità, arricchita dallo straordinario patrimonio artistico del museo, a partire dalla celeberrima “Resurrezione” di Piero della Francesca, considerata uno dei massimi capolavori del Rinascimento italiano.

Un’esperienza da non perdere per celebrare la Pasqua nel segno dell’arte e della bellezza. La visita è inclusa nel biglietto di ingresso. Per info e prenotazioni 0575 732218 - [email protected]