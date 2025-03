Pari opportunità: eventi e sensibilizzazione. Con un occhio di riguardo alle giovani generazioni

Arezzo, 5 marzo 2025 – Si preannuncia un sabato speciale per il teatro Petrarca, visto che ospiterà per le celebrazioni dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, il concerto di un’artista molto amata: Nada.

Dalle 21 la cantautrice duetterà con il chitarrista Andrea Mucciarelli dando vita a “La notte delle donne”. I biglietti, gratuiti, sono andati subito a ruba e si profila il tutto esaurito.

“Siamo molto soddisfatti innanzitutto di questa risposta – ha sottolineato l’assessore Giovanna Carlettini – segno evidente di un diffuso apprezzamento per la scelta che abbiamo compiuto.

Ringrazio coloro che hanno contribuito all’evento e mi auguro che uscendo da teatro tutti diventino i portavoce di un’accresciuta consapevolezza: è bello festeggiare l’8 marzo, è necessario ricordare quanto dobbiamo impegnanrci per la parità e contro la violenza sulle donne.

Mi preme ricordare come l’assessorato sia in prima linea per questi obiettivi e lavori prestando particolare attenzione alle giovani generazioni, depositarie di futuro e, per chi è già adulto, di speranza”.

L’organizzatore Marco Gallorini, di Woodworm Publishing: “Nada è tra le poche artiste italiane che ha attraversato e unito tante generazioni. Dal festival di Sanremo del 1969, è una donna che ha compiuto un percorso straordinario, anche doloroso, fatto di scelte controcorrente e coraggiose, tenendo la barra dritta, conservando e proponendo contenuti di spessore e qualità.

Nella nostra esperienza manageriale oramai ventennale, Nada rimane una delle punte di diamante”. A proposito di scuole, fino a sabato 8 marzo, negli orari di apertura di palazzo comunale, è visitabile liberamente nel chiostro dell’edificio la mostra “Noi@Voi 2.0 - Violenza di genere”, creazioni letterarie e artistiche degli studenti delle scuole medie che hanno partecipato al relativo bando nel 2024.

È invece ancora in corso l’altro bando “Conoscere per vivere bene insieme - Costituzione e Pari Opportunità”, con scadenza l’ultimo giorno di marzo, per promuovere una riflessione, attraverso elaborati artistici o multimediali, sul principio di uguaglianza e sulle disposizioni fondamentali della Costituzione relative alle pari opportunità, con destinatarie le classi sempre delle secondarie di primo grado.

In palio ci sono 1.000 euro per l’acquisto di materiale didattico ed editoriale per i vincitori delle due categorie contemplate. Gran finale con la consegna dei premi martedì 3 giugno. E se qualcuno ha notato queste sere il monumento al Petrarca al Prato illuminato di giallo, lo vedrà così fino a domenica prossima quando terminerà questa simbolica iniziativa di sensibilizzazione.