“Novelle alla fine del tempo”, Jacopo Parti presenta il suo libro alla Bibliocoop di San Giovanni

Arezzo, 14 aprile 2025 – Venerdì 18 aprile alle 17,30 lo spazio soci Bibliocoop in via Napoli 21, a San Giovanni Valdarno, ospiterà la presentazione del libro “Novelle alla fine del tempo” di Jacopo Parti.

L’incontro, organizzato dalla sezione soci Coop, sarà arricchito da momenti musicali e dalla lettura di alcuni brani tratti dall’opera. Insieme all’autore interverranno Carla Bernacchioni, presidente della sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno, e Nicoletta Sordi, volontaria della Bibliocoop.

Introdurrà l’incontro Riccardo Lestini. “Novelle alla fine del tempo” raccoglie racconti che esplorano quel momento fragile e definitivo in cui qualcosa cambia e non si può più tornare indietro. Storie visionarie e intense, in cui creature e persone affrontano l’irreversibile, ognuna con la propria voce e il proprio suono.

Qui spiriti del mare, in forma di balena, si trovano arenati; una stella solitaria cerca nel buio il suo perché; un calabrone deve curare il suo stesso morso; un grillo interrompe col canto la carneficina del prato. Tre bimbe si trasformano, in tre storie diverse, in qualcosa che è al di là, qualcosa di ulteriore. Strutturato come un vinile, il libro si divide in due facciate tematiche e si chiude con una lunga ballata in dodici sezioni.

"Quando scrivo sento molto il suono delle parole, il loro ritmo. A volte, quando penso a queste storie, le penso più come canzoni che come racconti stampati su carta", dichiara Jacopo Parti, autore sangiovannese classe 1974. Nasce nella valle dell’Arno, fra il Chianti e l’Appennino.

Cresce in un mondo privo di smartphone. Scrive storie. Dopo il liceo si trasferisce a Siena per laurearsi in Scienze della Comunicazione, poi emigra in Scozia. Tornato a casa diventa bidello d’orchestra. Riciclatosi in seguito come informatico borderline, vive a tre chilometri dall’ospedale in cui è nato, con moglie e figlia e gatti. Ancora scrive storie. L’ingresso all’evento di venerdì è libero fino a esaurimento posti.