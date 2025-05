Nell’ex lanificio Berti a Pratovecchio un pavimento diventa tela grazie all’artista Afran

Arezzo, 27 maggio 2025 – Un pavimento diventa tela, un ex lanificio torna a vivere grazie all’associazione Pratoveteri APS e all’artista camerunense Afran, figura carismatica dell’arte contemporanea internazionale.

A Pratovecchio, nel cuore del Casentino, Afran firma un’opera unica, realizzata direttamente sul suolo del La.B, lo spazio rigenerato dell’antico Lanificio Berti, dove un tempo nasceva il celebre Panno del Casentino, amato da Audrey Hepburn, Verdi e Puccini.

Attraverso linee, forme e colori intensi, Afran dona al luogo un segno permanente, capace di dialogare con le pareti industriali, la memoria del passato e il futuro in movimento. “Ho voluto creare un ambiente suggestivo, un’esperienza calpestabile.

Un ponte tra storia e visione”, afferma l’artista. Questa opera è un dono all’Associazione Pratoveteri APS, che da anni anima il territorio con iniziative culturali come Naturalmente Pianoforte, e che oggi scommette sulla rigenerazione come strumento di rinascita collettiva.

Il La.B – Neuroni in movimento – non è solo uno spazio fisico: è un’idea viva di comunità, un luogo dove arte, identità e futuro si intrecciano per generare bellezza e benessere.