IX Dandy Days: Arezzo celebra lo stile e l'eleganza in omaggio a Oscar Wilde

Arezzo, 22 maggio 2025 – Arezzo si prepara ad accogliere la nona edizione dei “Dandy Days”, l’evento dedicato ai maestri dell’eleganza e dello stile retrò, in programma il 31 maggio e l’1 e 2 giugno 2025, in perfetta sintonia con l’atmosfera senza tempo della Fiera Antiquaria che proprio nella sua edizione di giugno festeggerà il suo 57esimo compleanno.

Un’edizione speciale, quella del 2025, che renderà omaggio ai 125 anni dalla morte di Oscar Wilde, l’icona assoluta del dandismo, e al quale sarà dedicato il “Red Carpet Défilé – Lo stile secondo Oscar Wilde”, in scena il 2 giugno sul sagrato del Duomo di Arezzo, dove modelli e modelle sfileranno in abiti firmati da brand internazionali, sotto la direzione della regista Sarajò Mariotti.

Ideati da “Impero Progressivo - barber shop & hair therapy” di Alessio Ginestrini e Stefania Severi, in collaborazione con Sandro Sarri, i Dandy Days nascono per celebrare l’estetica e il fascino del vintage con spirito benefico.

Anche quest’anno infatti, come ormai da tradizione, l’evento sostiene Casa Thevenin, realtà cittadina che da oltre 150 anni si occupa di accoglienza a donne vittime di violenza e ai loro figli, dedicando l’intero ricavato del festival alla realizzazione dei progetti di assistenza dell'Istituto. Ma la “tre giorni” aretina dell’eleganza prevede un programma ricchissimo di eventi ed appuntamenti.

Sabato 31 maggio a partire dalle ore 9:00 nell’Atrio d’Onore e Galleria Ricasoli del Palazzo della Provincia sarà possibile visitare l’esposizione promozionale dei brand sponsor. Alle 15:00, sfilata di auto d’epoca, la cui partenza è prevista alle 13:30 dal giardino della chiesa di Santa Maria delle Grazie, in collaborazione con il Club Saracino e “Gli amici della ruggine”, seguita dal 2° Concorso Automobilistico d’Epoca Città di Arezzo.

Alle 15:30 inaugurazione ufficiale alla presenza delle Autorità e a partire dalle 16:00, il cammino dei dandy, a passeggio tra le strade del centro storico alla scoperta della Casa Museo di Giorgio Vasari e alle 17:30 premiazione del concorso automobilistico d’epoca. La giornata di domenica 1 giugno sarà animata dal 3° R.S.C. Elegance Bicycles, mostra statica di biciclette storiche allestita nel parco Il Prato.

Tra gli appuntamenti in programma, alle ore 11:00, open air nel parco, la presentazione del libro autobiografia di Chiara Boni “Io che nasco immaginaria” (Baldini+Castoldi), a seguire, brunch e degustazioni grazie al contributo dell’AIS Toscana e delle Strade del Vino Terre di Arezzo. Alle ore 12:00 la sfilata del Registro Storico Cicli nel circuito della Fiera Antiquaria. Alle 14:45, sempre al parco Il Prato incontro con Costanza Ravizza Garibaldi, pronipote di Giuseppe e Anita Garibaldi, che ricorderà le leggendarie figure dei propri avi. Alle 16:30 nel Giardino Pensile del Palazzo della Provincia il giornalista Francesco Maria Rossi condurrà il talk show “La trama è tutta nello stile” incentrato su moda, costume, sartoria, seduzione per i gentlemen. Ospiti, Andrea Raffaelli, influencer e ideatore del “Blog del Marchese”, la giornalista di moda e costume Elena Parmegiani, lo stilista Anton Giulio Grande, l'architetto Luca Fiocca, il sarto Carlo Donati, il maestro orafo Antonio Palladino.

Lunedì 2 giugno alle ore 16:00 gran finale nel sagrato della Cattedrale con il défilé dedicato a Oscar Wilde, seguito da un brindisi di chiusura nell’Atrio d’Onore della Provincia. Completa la “”tre giorni” la prima edizione del premio “Bici Antiquaria”, il riconoscimento destinato agli espositori della Fiera Antiquaria presenti con una sezione dedicata agli accessori dei cicli retrò.

“Si ripete il binomio Fiera Antiquaria - Dandy Days, e in questa prossima edizione straordina di giugno la celebrazione dello stile e dell’eleganza d’altri tempi ispirata alla figura di Oscar Wilde, si fonde perfettamente con l’atmosfera unica della nostra storica Fiera, pronta a festeggiare il proprio 57° compleanno, in un connubio che valorizza il nostro centro storico come luogo di cultura, bellezza e identità – ha dichiarato l'assessore e presidente della Fondazione Arezzo Intour Simone Chierici. - I Dandy Days, con il loro programma ricchissimo di eventi, non solo contribuiscono ad aumentare l’offerta culturale e turistica della città, ma rafforzano quel legame tra passato e presente che da sempre è il cuore pulsante di Arezzo.

Una sinergia tra antiquariato, artigianato, eleganza e solidarietà che rappresenta un modello virtuoso di promozione del territorio”. “La nona edizione dei Dandy Days rappresenta per noi un vero e proprio punto di arrivo e, allo stesso tempo, un nuovo inizio.

Il programma di quest’anno è il più ricco e ambizioso di sempre: tre giornate intense in cui stile, cultura, eleganza e impegno sociale si fondono in un’esperienza unica, in perfetta sintonia con l’atmosfera senza tempo della Fiera Antiquaria – hanno detto Alessio Ginestrini e Stefania Severi, patron dei Dandy Days. - Siamo particolarmente orgogliosi degli ospiti che interverranno, personalità straordinarie che, con il loro talento e la loro visione, arricchiranno ogni momento della manifestazione.

Dalla moda all’arte, dalla storia al design, ogni contributo sarà prezioso per raccontare lo spirito del dandismo contemporaneo. Arezzo sarà, ancora una volta, la capitale dell’eleganza, accogliendo appassionati da tutta Italia e dall’estero. È questa la magia dei Dandy Days: unire passato e presente con gusto ed eleganza sempre con uno sguardo attento al valore della solidarietà”.

“Anche quest’anno i Dandy Days si confermano un appuntamento straordinario non solo per la bellezza e l’eleganza che portano nelle strade di Arezzo, ma soprattutto per il valore umano e sociale che sanno esprimere. A nome di tutta Casa Thevenin, desidero esprimere la nostra più sincera gratitudine agli ideatori dell’evento, Alessio Ginestrini e Stefania Severi, e a tutti coloro che collaborano alla realizzazione di questa iniziativa per la vicinanza e il sostegno che non ci hanno mai fatto mancare.

Con generosità e sensibilità rappresentano un esempio virtuoso di come cultura e stile possano farsi strumento concreto di solidarietà. Ci fa piacere essere parte di un percorso che coniuga estetica, memoria e impegno sociale”, ha commentato il presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri.

“La Provincia volentieri partecipa a questa nuova edizione dei Dandy Days, ospitando nei propri spazi alcune delle tante iniziative comprese nel programma, tutti eventi che, ispirati alla bellezza, all’eleganza, alla gentilezza e alla solidarietà, danno lustro al nostro territorio.

Desidero ringraziare gli organizzatori per questa “tre giorni” ricca di personaggi e di charme”, ha detto il consigliere provinciale Simon Pietro Palazzo. Ospiti d’onore di questa IX edizione: Stefano Agnoloni maestro di stile, Chiara Boni, Niccolò Cesari, Aldo Farinola, Luca Fiocca, Costanza Ravizza Garibaldi, Anton Giulio Grande, Thierry Mouele, Antonio Palladino, Elena Parmegiani, Andrea Raffaelli, Umberto Uliva, Jean-Pierre Xausa, “Dandy Chic Official” e i club internazionali di stile “Club New Sheridan”, il gruppo “Frenchfoxsilversquad”.

I Dandy Days hanno il patrocinio di Comune di Arezzo, Provincia di Arezzo, ACI Club, e il supporto della Fondazione Arezzo Intour.