Lucignano, verso la Maggiolata 2025

Arezzo, 19 maggio 2025 – A poco più di tre mesi dall'inizio della Maggiolata Lucignanese 2025, fervono i preparativi per l'evento più atteso di Lucignano.

La macchina organizzativa è già in piena attività: il comitato direttivo sta definendo gli ultimi dettagli, mentre i volontari dei quattro rioni - Porta San Giusto, Porta San Giovanni, Porta Murata e Via dell'Amore - sono impegnati nella realizzazione dei carri allegorici che sfileranno durante la manifestazione.

Annunciate anche le date ufficiali dell'edizione 2025: grande apertura il 25 maggio, poi le due uscite in notturna del 27 maggio e 1 giugno, gran finale il 2 giugno, quando verrà assegnato il prestigioso Grifo d'Oro, premio assegnato al carro più bello e rappresentativo.

Il tema scelto per quest'anno, "Oriente: miti e tradizioni", promette di portare una ventata di esotismo e fascino orientale tra le vie del borgo medievale. La sindaca Roberta Casini esprime grande entusiasmo per l'imminente edizione: "La Maggiolata rappresenta l'anima della nostra comunità.

Ogni anno, grazie all'impegno dei rioni e dei volontari, celebriamo le nostre tradizioni con rinnovato splendore. Anche l’edizione 2025 si preannuncia straordinaria, con i carri fioriti a tema ‘Oriente’. Oggi, a cento giorni esatti dalla giornata di apertura prevista per il 25 maggio, voglio ringraziare tutti coloro che si stanno impegnando attivamente per la buona riuscita di una manifestazione che è il biglietto da visita di Lucignano, capace ogni volta di emozionare e di offrire ai visitatori un'esperienza indimenticabile."

La Maggiolata Lucignanese è profondamente radicata nella tradizione agreste toscana, originariamente concepita come rito propiziatorio per un raccolto abbondante e per celebrare l'arrivo della primavera dopo il rigido inverno.

Oggi, come in passato, la festa mantiene vive le sue caratteristiche distintive, con la sfilata di carri allegorici fioriti: ogni rione realizza un carro riccamente decorato con fiori freschi, ispirato al tema annuale. Vi partecipano bande musicali e gruppi folcloristici, artisti provenienti da tutta Italia e dall'estero che animano le strade, i vicoli e le piazze caratteristiche di Lucignano con musica e danze tradizionali.

Non può mancare il Corteo storico, che inaugura la manifestazione, rievocando momenti significativi della storia locale. La competizione tra rioni di Lucignano per aggiudicarsi il Grifo d'Oro, diventa una grande festa di amicizia fatta di colori, musica, decorazioni floreali e bellezza. Oltre ai carri, l'intero borgo si veste di fiori che adornano strade, balconi e portoni, creando un'atmosfera suggestiva e coinvolgente.

L'edizione 2025 della Maggiolata Lucignanese si preannuncia ancora una volta come un evento imperdibile, unione di tradizione e innovazione, celebrazione della cultura locale attraverso l'affascinante lente dei miti e delle tradizioni orientali.